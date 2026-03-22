  • РПЛ. «Локомотив» разгромил «Акрон» (5:1) и вернулся на 3-е место

РПЛ. «Локомотив» разгромил «Акрон» (5:1) и вернулся на 3-е место

22 марта, 20:54
13

«Локомотив» крупно обыграл «Акрон» в 22-м туре РПЛ. Встреча на «РЖД Арене» закончилась со счетом 5:1 в пользу московской команды. Все голы были забиты в первом тайме.

Алексей Батраков забил гол и сделал результативную передачу.

«Локо» набрал 44 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Балтику».

Россия. Премьер-лига. 22 тур
Локомотив - Акрон - 5:1 (5:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - С. Монтес, 7; 1:1 - К. Аревало, 13; 2:1 - А. Руденко, 23; 3:1 - З. Бакаев, 26; 4:1 - Д. Воробьев, 28; 5:1 - А. Батраков, 39.
Удаления: нет - Р. Эсковаль, 70.
Еще по теме:
Обзор матча «Локомотив» – «Акрон»: голы и лучшие моменты (Видео)
Семак оценил игру Соболева в последних матчах
Бубнов прокомментировал 2:0 «Спартака» с «Оренбургом» 1
Источник: «Бомбардир»
АК 68
1774202620
Миша рулит нормально, несмотря на скепсис горе -экспертов, а у Дзюбы скорее всего это последний сезон, он сам это понимает.
...уефан
1774202671
...увидев на рельсах Дзюбу в прикиде Анны Карениной и застрявшего одной ногой в стрелочном переводе, бригада машинистов единогласно решила - "давим с*ку!"...
Император 1
1774202676
С победой, просто растоптали Акрон
Паровозов
1774202819
Попал Акрон конкретно под поезд , могли мячей шесть семь пропустить, ну а наших с красивой победой!
Юбиляр
1774203464
Тур ничего не изменил, ну разве что сократив дистанцию до финиша и отдалив лидирующую группу, тем самым определив претендентов на медали различного достоинства.
Mirak92
1774203901
Разочаровали. Думал во втором еще 3-мя порадуют
ySS
1774204453
Локомотвным поздравления! Уверенно победили, но лучше пару раз по 1-0, чем 1 раз 5-1...
FWSPM
1774208740
Акрон забыл приехать на матч
evgevg13
1774213304
Локо- с победой. Акрон разочаровал...
PAREVG.
1774214918
С победой всех красно-зеленых!!! Игру не видел, ночью посмотрю. но счет впечатляет.
Главные новости
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
9
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
8
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоРахимов защитил Сафонова после «привоза» в матче с Никарагуа
10:05
Все новости
Все новости
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
9
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
19
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
32
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Фото«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
Вчера, 17:35
10
Воробьев охарактеризовал Карпина двумя словами
Вчера, 17:28
Стало известно местонахождение «сбежавшего» Адиева
Вчера, 17:23
5
