РПЛ. «Локомотив» разгромил «Акрон» (5:1) и вернулся на 3-е место

«Локомотив» крупно обыграл «Акрон» в 22-м туре РПЛ. Встреча на «РЖД Арене» закончилась со счетом 5:1 в пользу московской команды. Все голы были забиты в первом тайме.

Алексей Батраков забил гол и сделал результативную передачу.

«Локо» набрал 44 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Балтику».