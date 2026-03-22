РПЛ. «Локомотив» разгромил «Акрон» (5:1) и вернулся на 3-е место

«Локомотив» крупно обыграл «Акрон» в 22-м туре РПЛ. Встреча на «РЖД Арене» закончилась со счетом 5:1 в пользу московской команды. Все голы были забиты в первом тайме.
Алексей Батраков забил гол и сделал результативную передачу.
«Локо» набрал 44 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Балтику».
Россия. Премьер-лига. 22 тур
Локомотив - Акрон - 5:1 (5:1)
Голы: 1:0 - С. Монтес, 7; 1:1 - К. Аревало, 13; 2:1 - А. Руденко, 23; 3:1 - З. Бакаев, 26; 4:1 - Д. Воробьев, 28; 5:1 - А. Батраков, 39.
Удаления: нет - Р. Эсковаль, 70.
