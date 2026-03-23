Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов – о «нырке» Соболева: «Хорошо, что он не надел маску и очки для плавания»

Орлов – о «нырке» Соболева: «Хорошо, что он не надел маску и очки для плавания»

23 марта, 12:53
6

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

«Соболев опять забил. В старании Александру не откажешь, но брака все же многовато. В любом случае молодец! По самоотдаче к нему вопросов нет. Для российского футбола такая игра подходит.

Многие обсуждают, как Соболев картинно упал в штрафной «Динамо». Ну... Неслучайно же его болельщики называют дельфином. Это еще хорошо, что после гола он не надел маску и очки для плавания. Видимо, ему в команде объяснили: парень, не стоит за такие вещи получать карточку!» – сказал Орлов.

  • Соболев забил гол на 43-й минуте. Также у «Зенита» отличились Джон Джон на 22-й и Максим Глушенков на 85-й, которому ассистировал Соболев. У «Динамо» забил Артур Гомес на 37-й.
  • 29-летний Соболев забил гол за петербуржцев в третьей игре РПЛ подряд.

Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1774264619
)) старый тролль..
Ответить
Бумбраш
1774265010
Он нырнул в своей штрафной,а это симуляция,ЖК и пенальти
Ответить
Номэд
1774265225
Орлов уже целый модельный ряд обуви скупил, переобуваясь на лету насчет дельфина. зпрф в общем!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 