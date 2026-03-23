Орлов – о «нырке» Соболева: «Хорошо, что он не надел маску и очки для плавания»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

«Соболев опять забил. В старании Александру не откажешь, но брака все же многовато. В любом случае молодец! По самоотдаче к нему вопросов нет. Для российского футбола такая игра подходит.

Многие обсуждают, как Соболев картинно упал в штрафной «Динамо». Ну... Неслучайно же его болельщики называют дельфином. Это еще хорошо, что после гола он не надел маску и очки для плавания. Видимо, ему в команде объяснили: парень, не стоит за такие вещи получать карточку!» – сказал Орлов.