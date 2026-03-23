Аршавин – об игроке «Краснодара»: «Он, наверное, перерос РПЛ»

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

«Что про него можно сказать? Он показывает стабильно свой уровень многие годы. Добавить нечего. Очень сильный игрок, который, наверное, перерос ту лигу, в которой выступает», – сказал Аршавин.