Аршавин – об игроке «Краснодара»: «Он, наверное, перерос РПЛ»

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.
«Что про него можно сказать? Он показывает стабильно свой уровень многие годы. Добавить нечего. Очень сильный игрок, который, наверное, перерос ту лигу, в которой выступает», – сказал Аршавин.
- В этом сезоне 25‑летний Сперцян провел за «Краснодар» 31 матч, забил 12 голов, сделал 16 ассистов.
- Срок контракта игрока сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 25 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»