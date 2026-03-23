  • Кордобу назвали претендентом на звание лучшего форварда в истории чемпионатов России

Кордобу назвали претендентом на звание лучшего форварда в истории чемпионатов России

23 марта, 11:20
4

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о нападающем «Краснодаре» Джоне Кордобе.

«Кордоба может претендовать на звание, возможно, лучшего нападающего в истории чемпионата России. Ещe Вагнер Лав был супер, как и Думбия. Кордоба точно входит в список лучших футболистов за всe время в РПЛ, если брать иностранцев.

Русских тоже было много супер. Были не хуже Кордобы, а даже сильнее, которые поиграли за рубежом. Тут можно назвать Кержакова, Аршавина, Павлюченко, которые ему точно не уступают. В Европе Кордоба не играл сильных клубах, хотя для РПЛ он – супер», – сказал Тарханов.

  • 32-летний Кордоба забил 60 мячей в 110 матчах чемпионата России. Быстрее до отметки 60 голов добирался только экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, которому удалось это сделать в 89 играх.
  • В 22-м туре РПЛ колумбиец забил 4 гола в матче «Краснодар»«Пари НН» (5:0) и возглавил список бомбардиров турнира с 13 мячами.

Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Тарханов Александр
Комментарии (4)
СильныйМозг
1774257784
Желаемое, за действительное выдают. Список начинается так: 1 Халк 2 Малком 3 Вагнер 4 дальше не знаю кто.
Ответить
somn
1774259049
Кордоба, с его понтами, в Европе не игрок.
Ответить
Alexander.saf
1774261834
Лучший провокатор рпл
Ответить
Император 1
1774262728
Не заслужил, разве что банан
Ответить
