Кордобу назвали претендентом на звание лучшего форварда в истории чемпионатов России

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о нападающем «Краснодаре» Джоне Кордобе.

«Кордоба может претендовать на звание, возможно, лучшего нападающего в истории чемпионата России. Ещe Вагнер Лав был супер, как и Думбия. Кордоба точно входит в список лучших футболистов за всe время в РПЛ, если брать иностранцев.

Русских тоже было много супер. Были не хуже Кордобы, а даже сильнее, которые поиграли за рубежом. Тут можно назвать Кержакова, Аршавина, Павлюченко, которые ему точно не уступают. В Европе Кордоба не играл сильных клубах, хотя для РПЛ он – супер», – сказал Тарханов.