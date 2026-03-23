Агенты легионера «Зенита» ищут ему клуб в топ-5 лиг

Представители полузащитника «Зенита» Луиса Энрике планируют найти ему новый клуб в Европе.

Они стремятся устроить трансфер бразильца в одну из пяти ведущих европейских лиг и рассчитывают на возможный вызов футболиста в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

С июля 2022 года по февраль 2024-го хавбек выступал в «Бетис» в Ла Лиге, но в Испании его пребывание оказалось недолгим. Возвращение в Европу для него остаeтся важной задачей.