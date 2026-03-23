Агенты легионера «Зенита» ищут ему клуб в топ-5 лиг

Представители полузащитника «Зенита» Луиса Энрике планируют найти ему новый клуб в Европе.
Они стремятся устроить трансфер бразильца в одну из пяти ведущих европейских лиг и рассчитывают на возможный вызов футболиста в сборную Бразилии на ЧМ-2026.
С июля 2022 года по февраль 2024-го хавбек выступал в «Бетис» в Ла Лиге, но в Испании его пребывание оказалось недолгим. Возвращение в Европу для него остаeтся важной задачей.
- 25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел 25 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
- Срок контракта бразильца с клубом рассчитан до конца 2028 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
- Футболист получил вызов в сборную Бразилии на товарищеские игры в марте.
