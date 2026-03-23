Агенты легионера «Зенита» ищут ему клуб в топ-5 лиг

23 марта, 10:22
23

Представители полузащитника «Зенита» Луиса Энрике планируют найти ему новый клуб в Европе.

Они стремятся устроить трансфер бразильца в одну из пяти ведущих европейских лиг и рассчитывают на возможный вызов футболиста в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

С июля 2022 года по февраль 2024-го хавбек выступал в «Бетис» в Ла Лиге, но в Испании его пребывание оказалось недолгим. Возвращение в Европу для него остаeтся важной задачей.

  • 25-летний Луис Энрике в этом сезоне провел 25 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
  • Срок контракта бразильца с клубом рассчитан до конца 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
  • Футболист получил вызов в сборную Бразилии на товарищеские игры в марте.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Энрике Луис
Комментарии (23)
FWSPM
1774252063
этот дорогущий неликвид будет сложно куда то пристроить))
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774254945
РФС ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА вместо него надо нового Дельфина, а не джон джонов и джон джон джонов ❝ Некоторые люди предначертаны судьбой, как пуля, как гвоздь на дороге. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
olspiridkon
1774256484
Ответить
olspiridkon
1774256489
Ответить
Дубина
1774259620
Цыгана после помойки не отмыть!
Ответить
