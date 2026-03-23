Стало известно, когда Мойзес может помириться с Челестини

Защитник ЦСКА Роберто Мойзес, поссорившийся с главным тренером команды Фабио Челестини, может вернуться в основной состав.
В клубе надеются, что тренер и футболист решат между собой все вопросы во время международной паузы, а после неe бразилец сможет продолжить свои выступления за красно-синих.
Ранее Мойзеса отстранили от матчей и тренировок основного состава после его высказываний в адрес Челестини, сделанных в раздевалке после кубкового матча «Краснодар» – ЦСКА (4:0).
- В этом сезоне 31-летний Мойзес провел за ЦСКА 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. Он также получил 8 жeлтых и 2 красных карточки.
- Бразилец пропустил последнюю игру красно-синих дома с «Динамо Мх» (3:1).
Источник: «Евро-Футбол.Ру»