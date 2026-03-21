Мусаев высказался о разгроме «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру 22-го тура РПЛ с «Пари НН» (5:0).
– Важно было начать агрессивно. Смогли забить два быстрых гола, и важно, что не остановились, шли вперед, не давали никаких шансов сопернику, хотя у них были неплохие подходы. Потом забили третий, четвертый.
Тяжелый график, за неделю провели три игры, и скамейка ограничена. Поэтому в целом довольны содержанием матча с «Пари НН».
– Что с Виктором Са?
– Неизвестно, он уже в перерыве поехал в больницу, но я думаю, что мало хорошего там будет.
Кордоба? Он провел очень хороший матч. Важно, чтобы он сохранял свое хладнокровие. Сыграл практически идеальный матч, сделал хорошо свою работу. Джон – наш лидер, очень важно, чтобы он всегда чувствовал уверенность.
- Вингер «Краснодара» Виктор Са из-за травмы был заменен на 26‑й минуте.
- Голы у «Краснодара» забили Джон Кордоба на 6-й, 12-й, 50-й и 85-й минутах и Никита Кривцов на 70-й.