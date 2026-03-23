Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джон Джон прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

23 марта, 00:09
6

Полузащитник «Зенита» Джон Джон дал комментарий после матча с «Динамо».

  • Петербургская команда выиграла со счетом 3:1 в 22-м туре РПЛ. Голы забили Джон Джон, Александр Соболев и Максим Глушенков.
  • «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

– Я очень счастлив! Давно хотел открыть счет своим голам здесь, теперь надо продолжать работать, чтобы увеличивать их число. Для меня большая радость защищать цвета главного клуба России, который так тепло принял меня, и я сделаю всe, чтобы принести ему еще больше славы.

– Насколько тяжелой была сегодняшняя победа?

– Очень тяжелой. Я знаю, какой сложный российский чемпионат, но мы боремся за положительный результат в каждом матче, чтобы вернуться на первую строчку в таблице, поэтому и следующая игра не будет исключением. Отдадим все силы, чтобы набрать три очка.

– Расскажите подробнее про ваш гол. Как всe смотрелось вашими глазами?

– Мы с Луисом разыграли комбинацию у штрафной противника, последовал его удар, мяч отскочил вверх от защитника, и мне удалось хорошо выпрыгнуть – и красиво забить головой. Еще раз благодарю всех в нашем клубе за такое теплое отношение ко мне, буду продолжать в том же духе!

– Такие голы вообще характерны для вас?

– Да, игра головой – одна из моих сильных сторон. Мне нравится повышать свой универсализм, быть полезным в разных игровых ролях. И для меня очень важно хорошо действовать на втором этаже.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Джон Джон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1774242256
Даёшь российский пачпорт джонову джону джоновичу!!!!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774246267
Джон Джон потихоньку набирает. Похоже место в основе будет за ним. Гыгыгы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 