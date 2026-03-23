Джон Джон прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон дал комментарий после матча с «Динамо».

Петербургская команда выиграла со счетом 3:1 в 22-м туре РПЛ. Голы забили Джон Джон, Александр Соболев и Максим Глушенков.

«Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

– Я очень счастлив! Давно хотел открыть счет своим голам здесь, теперь надо продолжать работать, чтобы увеличивать их число. Для меня большая радость защищать цвета главного клуба России, который так тепло принял меня, и я сделаю всe, чтобы принести ему еще больше славы.

– Насколько тяжелой была сегодняшняя победа?

– Очень тяжелой. Я знаю, какой сложный российский чемпионат, но мы боремся за положительный результат в каждом матче, чтобы вернуться на первую строчку в таблице, поэтому и следующая игра не будет исключением. Отдадим все силы, чтобы набрать три очка.

– Расскажите подробнее про ваш гол. Как всe смотрелось вашими глазами?

– Мы с Луисом разыграли комбинацию у штрафной противника, последовал его удар, мяч отскочил вверх от защитника, и мне удалось хорошо выпрыгнуть – и красиво забить головой. Еще раз благодарю всех в нашем клубе за такое теплое отношение ко мне, буду продолжать в том же духе!

– Такие голы вообще характерны для вас?

– Да, игра головой – одна из моих сильных сторон. Мне нравится повышать свой универсализм, быть полезным в разных игровых ролях. И для меня очень важно хорошо действовать на втором этаже.