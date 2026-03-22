Матч с «Оренбургом» назвали идеальной тренерской работой Карседо

Издание «МЯЧ RU» проанализировало работу главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо на матче 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 2:0 в матче 22-го тура РПЛ.

Голы забили Ливай Гарсия и Руслан Литвинов.

Московская команда набрала 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.

«Эксперименты Карседо принесли «Спартаку» победу.

На поле «Оренбурга» очень тяжело играть – красно-белые с 2020 года не могли там забить. А недавно команда Ахметзянова и вовсе хлопнула «Зенита» у себя дома.

Ключевое решение Хуана в этом выезде – выход Литвинова на позиции «шестерки». Он частенько становился третьим ЦЗ, а также поддерживал атаки вторым темпом – в итоге и забил гол-красавец оттуда. Выбор Ливая в старте, а не Угальде тоже принес свои плоды – гол.

Еще одно интересное наблюдение: Жедсон и Маркиньос на флангах. Бразилец, к примеру, большую часть первого тайма провел справа, а во втором ушел на свой родной левый. Явно задумка Карседо, которая реализовалась. И вообще сегодня все задумки главного тренера «Спартака» были удачными», – написали аналитики.