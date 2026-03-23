17-летний Маринкин высказался о дебюте в стартовом составе «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин прокомментировал свою игру в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
– Насколько волнительно было играть? Дебют в стартовом составе против «Зенита»
– Не было волнения.
– Потому что для тебя это обычный матч, или настолько уверен в себе?
– Я занимаюсь футболом 14 лет. Если я выхожу на поле с волнением, значит, я боюсь играть. А если ты боишься играть, зачем выходить на поле?
– Ты вышел на позиции Глебова. Как отличалось твое задание на сегодня от обычной установки Глебову?
– Я не знаю, какую ему дают установку. Моя установка на сегодня была помочь команде победить. Я с этим не справился, так как мы проиграли.
– А чем именно недоволен в своей игре? С чем не справился?
– В плане борьбы. В верховой борьбе есть над чем работать.
– А в чем сложность? Ты просто легче?
– Нет. У Зенита подобраны хорошие игроки – быстрые, техничные. Надо работать и улучшаться.
– А против Соболева было сложно?
– Да нет.
- Голы у «Зенита» забили Джон Джон на 22-й минуте, Александр Соболев на 43-й и Максим Глушенков на 85-й. У «Динамо» отличился Артур Гомес на 37-й.
- 17-летний Маринкин провел за бело-голубых 5-й матч в марте и впервые вышел в стартовом составе.