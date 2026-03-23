Бубнов назвал «Динамо» середняком после поражения от «Зенита»

Александр Бубнов подвел итоги матча «Динамо» с «Зенитом».

Игра 22-го тура РПЛ проходила на стадионе «ВТБ Арена» и закончилась со счетом 3:1 в пользу петербуржцев.

Голы в составе победителей забили Джон Джон, Александр Соболев и Максим Глушенков. У москвичей единственный забитый мяч на счету Артура Гомеса.

«Зенит» протестировал «Динамо» в Москве. Тест показал, что лидер, играя с середняком, на сегодняшний день, без особых проблем зарабатывает три очка и продолжает погоню за «Краснодаром» в борьбе за чемпионство.

«Динамо» ничего серьeзного противопоставить «Зениту» не смогло и показало игру, которая соответствует уровню середняка Премьер-лиги. При этом «Зенит» играл в экономном режиме и не показал свой максимум», – сказал Бубнов.