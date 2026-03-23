Примера. «Реал» победил в дерби «Атлетико» (3:2) благодаря дублю Винисиуса

«Реал» обыграл «Атлетико» в 29-м туре Примеры. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Альваро Арбелоа.

Дубль сделал Винисиус Жуниор.

Федерико Вальверде забил гол и получил красную карточку.

«Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка.