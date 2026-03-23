Примера. «Реал» победил в дерби «Атлетико» (3:2) благодаря дублю Винисиуса

«Реал» обыграл «Атлетико» в 29-м туре Примеры. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Альваро Арбелоа.
Дубль сделал Винисиус Жуниор.
Федерико Вальверде забил гол и получил красную карточку.
«Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре очка.
Испания. Примера. 29 тур
Реал - Атлетико - 3:2 (0:1)
Голы: 0:1 - А. Лукман, 33; 1:1 - Винисиус, 52 (с пенальти); 2:1 - Ф. Вальверде, 55; 2:2 - Н. Молина, 66; 3:2 - Винисиус, 72.
Удаления: Ф. Вальверде, 77 - нет.
Источник: «Бомбардир»