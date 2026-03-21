Холанд заявил «Манчестер Сити» о желании покинуть клуб

Сегодня, 09:35
1

У нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда есть желание покинуть клуб.

Футболист попросил руководство английского клуба рассмотреть летом предложения о трансфере от «Барселоны» или другого клуба. Холанд расстроился раннему вылету «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов и ему захотелось сменить обстановку.

Кроме того, Холанд в курсе, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует летом покинуть клуб. Манчестерцы в целом допускают, что продадут норвежца и купят нового футболиста на его позицию.

  • В этом сезоне норвежец принял участие в 42 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и семью результативными передачами.
  • Действующий контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года.
  • Согласно информации, представленной порталом Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.

Источник: Football365
MaxiLeon
1774101680
скорее всего Реал Купит, у Барсы таких денег на Холанда врят ли , им на Защиту надо.
