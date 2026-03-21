Холанд заявил «Манчестер Сити» о желании покинуть клуб

У нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда есть желание покинуть клуб.
Футболист попросил руководство английского клуба рассмотреть летом предложения о трансфере от «Барселоны» или другого клуба. Холанд расстроился раннему вылету «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов и ему захотелось сменить обстановку.
Кроме того, Холанд в курсе, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует летом покинуть клуб. Манчестерцы в целом допускают, что продадут норвежца и купят нового футболиста на его позицию.
- В этом сезоне норвежец принял участие в 42 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и семью результативными передачами.
- Действующий контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года.
- Согласно информации, представленной порталом Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.
