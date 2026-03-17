Самые дорогие составы Примеры после обновления Transfermarkt

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Испании.

В связи с этим была скорректирована оценка составов всех клубов Примеры.

Самый дорогой состав по-прежнему у мадридского «Реала» – 1,33 миллиарда евро.

Второе место занимает «Барселона», чей состав оценивается в 1,17 миллиарда евро.

Замыкает топ-3 «Атлетико» с рыночной стоимостью состава 587 миллионов евро.

У остальных клубов составы стоят менее 300 миллионов евро.

Последнее место в Примере по стоимости состава занимает «Овьедо» – суммарно все футболисты этой команды оценены в 63,5 миллиона евро.