Стало известно, как изменилось положение Арбелоа в «Реале»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа значительно укрепил свои позиции в клубе после двух побед над «Манчестер Сити» (3:0, 2:1) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Благодаря успешным выступлениям команды, уменьшилось количество слухов о его возможной замене летом.

Источники, близкие к Арбелоа, заявили, что подобные слухи не вызывают у него беспокойства. Он считает это нормальным и ожидаемым явлением в «Реале».

Будущее Арбелоа в «Мадриде» связано с тем, как закончится сезон для команды. Успех в одном из противостояний в плей-офф Лиги чемпионов не определит, останется он или уйдет, но настроение вокруг тренера значительно изменилось.

Ранее сообщалось, что Арбелоа могут сменить летом тренер сборной США Маурисио Почеттино, глава глобального футбольного подразделения «Ред Булл» Юрген Клопп или тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.