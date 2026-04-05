В «Сосьедаде» ответили на вопрос о будущем Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о будущем полузащитника команды Арсена Захаряна.

– С учетом малого игрового времени и травм клуб рассматривает вариант с уходом Захаряна этим летом?

– У него была лишь одна травма в этом сезоне, из-за которой он пропустил три недели. Наша цель, чтобы Захарян стал одним из лучших в «Сосьедаде».