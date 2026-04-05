В «Сосьедаде» ответили на вопрос о будущем Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался о будущем полузащитника команды Арсена Захаряна.
– С учетом малого игрового времени и травм клуб рассматривает вариант с уходом Захаряна этим летом?
– У него была лишь одна травма в этом сезоне, из-за которой он пропустил три недели. Наша цель, чтобы Захарян стал одним из лучших в «Сосьедаде».
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года.
- Тогда его купили у московского «Динамо» за 13 миллионов евро.
- С тех пор хавбек забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 64 матчах.
- В этом сезоне он отличился одним забитым мячом в 20 играх.
- Контракт Арсена с испанским клубом рассчитан до лета 2029-го.
Источник: Sport24