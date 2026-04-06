Винисиус впервые высказался об отказе попрощаться с Алонсо

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему не стал прощаться с бывшим тренером команды Хаби Алонсо.
«Я не так много играл. У меня не получилось наладить с тренером такой контакт, как ему хотелось.
Но это был полезный опыт, и я надеюсь, что смогу продолжать играть под руководством Арбелоа, потому что с ним у меня прекрасные отношения и он всегда придавал мне уверенности», – сказал Винисиус.
- Алонсо уволили 12 января.
- Под его руководством «Реал» выиграл 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.
Источник: AS