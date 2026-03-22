Аршавин оценил дебют 16-летнего игрока за «Спартак»

22 марта, 23:17
5

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о Павле Полехе из «Спартака». 16-летний полузащитник вышел на замену в составе московской команды в игре с «Оренбургом» (2:0).

«Я об этом парне услышал пару месяцев назад. Он один из лучших игроков своего года.

Но, знаете, много футболистов и в мое время начинали в 16 лет, когда я еще играл в ЮФЛ‑2. Но когда доплывают до 20 лет… Я доплыл, а они уже утонули. Поэтому всe зависит от самого футболиста. Нужно закреплять свой шанс и дальше двигаться», – сказал Аршавин.

  • Полех – первый футболист 2009 года рождения, дебютировавший в РПЛ.
  • Только один игрок «Спартака» дебютировал в более раннем возрасте, чем Полех. Это Алексей Ребко.
  • Полех всю детско-юношескую карьеру проводит в системе красно-белых.

Еще по теме:
Мостовой сравнил 16-летнего игрока «Спартака» с Ямалем 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Полех Павел
Комментарии (5)
Hector вернулся
1774211486
Гундявый ну куда ты лезешь? Чеши в своё болото. Расскажи лучше сколько бзенитовских не доплыло.
oyabun
1774239603
Вспоминаются Джано и Давыдов. Уж какие были таланты, а все растворилось под влиянием разных факторов. Из нынешних наших Зорин. Парень безусловно подаёт большие надежды. Но постоянно на лечении.
Бумбраш
1774241711
Доплыл..пловец мля.. правильно,хамно не тонет,даже низкий центр тяжести не позволил утонуть
Прокс
1774243712
В хлеву не тонут,там смердят!!!Пяточки!!!
Главные новости
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
9
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
8
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоРахимов защитил Сафонова после «привоза» в матче с Никарагуа
10:05
Все новости
Все новости
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
9
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
19
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
32
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Фото«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
Вчера, 17:35
10
Воробьев охарактеризовал Карпина двумя словами
Вчера, 17:28
Стало известно местонахождение «сбежавшего» Адиева
Вчера, 17:23
5
Все новости
