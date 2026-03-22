Аршавин оценил дебют 16-летнего игрока за «Спартак»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о Павле Полехе из «Спартака». 16-летний полузащитник вышел на замену в составе московской команды в игре с «Оренбургом» (2:0).
«Я об этом парне услышал пару месяцев назад. Он один из лучших игроков своего года.
Но, знаете, много футболистов и в мое время начинали в 16 лет, когда я еще играл в ЮФЛ‑2. Но когда доплывают до 20 лет… Я доплыл, а они уже утонули. Поэтому всe зависит от самого футболиста. Нужно закреплять свой шанс и дальше двигаться», – сказал Аршавин.
- Полех – первый футболист 2009 года рождения, дебютировавший в РПЛ.
- Только один игрок «Спартака» дебютировал в более раннем возрасте, чем Полех. Это Алексей Ребко.
- Полех всю детско-юношескую карьеру проводит в системе красно-белых.
