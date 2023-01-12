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Алексей Ребко
Алексей Ребко
Завершил карьеру
23 апреля 1986 (40), Москва
#17 | Полузащитник
187 см | 83 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
«Факел» пригласил в тренерский штаб экс-игрока «Спартака» и «Динамо»
2023.01.12 21:38
«Факел» пригласит в тренерский штаб экс-футболиста «Спартака» и «Динамо»
2022.12.20 13:51
Ребко: «Чемпион России уже известен»
2022.09.05 18:54
4
Ребко: «Федун ничего не понимал в футболе»
2022.08.22 18:44
6
Экс-игрок сборной России Ребко возглавил юношескую команду «Локомотива». Он воспитанник «Спартака»
2021.07.26 22:28
2
Ребко: «В 14-15 лет меня хотели отправить в «Реал»
2021.06.12 12:24
5
Ребко объявил о завершении карьеры. Игроку 33 года
2019.06.15 11:36
8
Ребко: «Ахметов может стать вторым Пирло»
2018.11.10 14:40
6
«Ротор-Волгоград» может заключить контракт с Ребко
2018.01.16 12:58
2
Григорян: «Если ведешь переговоры с игроком и не можешь договориться в восьми из десяти случаев, то ты хреновый переговорщик»
2017.12.26 19:39
5
Ребко: «Полагаете, Федун хорошо разбирается в футболе? 15 лет ошибок»
2017.12.22 12:52
29
Ребко: «Ушел из «Арарата», так как принято решение омолаживать команду»
2017.12.20 08:35
2
Фото
«Арарат» объявил о расторжении контрактов с Лебеденко и Ребко
2017.12.19 13:18
11
Ребко и Лебеденко могут покинуть «Арарат»
2017.12.16 14:26
Ребко: «Григорян грубо общался с игроками «Арарата»? Полный бред, как и то, что у меня с ним был конфликт»
2017.10.28 19:37
5
Ребко рассказал, сколько зарабатывает в «Арарате»
2017.09.15 14:53
2
Ребко: «Федун вообще не разбирается в футболе. Мне кажется, он еще 16 лет будет праздновать чемпионство»
2017.09.15 13:20
30
Ребко: «В московском «Арарате» все серьезно. Надеемся на поддержку армян»
2017.07.14 22:31
3
Ребко: «Я подписал контракт на три года с «Араратом»
2017.06.07 16:08
6
Перед игроками «Луча-Энергии» погашены все задолженности
2017.03.29 18:13
Ребко: «Игрокам «Луча-Энергии» на счета поступили деньги, бойкотировать матч с «Енисеем» мы не будем»
2017.03.07 13:33
Ребко: «Игроки «Луча-Энергии» не тренируются уже третий день: кто-то гуляет, кто-то играет в баскетбол»
2017.03.01 13:06
3
Ребко: «Игроки «Луч-Энергии» ждут полного погашения долгов»
2017.02.27 13:59
Ребко: «Руководство нашло деньги на билеты, игроки «Луч-Энергии» отправляются из Турции домой»
2017.02.11 16:49
Игроки «Луч-Энергии» готовы бойкотировать второй сбор из-за долгов по зарплате
2017.02.07 15:52
Игрокам «Луча-Энергии» начали выплачивать долги по зарплате
2016.11.22 13:40
Ребко: «Бойкотировать матч против «Спартака-2» игроки «Луча-Энергии» больше не собираются»
2016.09.23 15:25
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Ребко: «Ситуация в «Луче» критическая»
2016.09.13 16:28
5
Ребко вернется в «Луч-Энергию»
2016.07.08 10:26
Ребко: «Спартак» так подкалывал Дзюбу, что на ответные остроты можно не обращать внимания»
2016.05.04 11:34
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