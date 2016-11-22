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Игрокам «Луча-Энергии» начали выплачивать долги по зарплате

22 ноября 2016, 13:40

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко сообщил, что руководство клуба из Владивостока начало выплачивать задолженности по заработной плате.

«Нам выплатили 60% заработной платы, это правда. В руководстве сказали, что ищут средства, чтобы выплатить суммы игрокам в полном объеме. Какие настроения в команде? А какие они могут быть? Люди уходят в отпуск, а денег нет. Приятно получить хоть что-то. Все довольны, но ждут дальнейших действий со стороны руководства. Атмосфера рабочая», — сказал Ребко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Луч Ребко Алексей
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