Игрокам «Луча-Энергии» начали выплачивать долги по зарплате

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко сообщил, что руководство клуба из Владивостока начало выплачивать задолженности по заработной плате.

«Нам выплатили 60% заработной платы, это правда. В руководстве сказали, что ищут средства, чтобы выплатить суммы игрокам в полном объеме. Какие настроения в команде? А какие они могут быть? Люди уходят в отпуск, а денег нет. Приятно получить хоть что-то. Все довольны, но ждут дальнейших действий со стороны руководства. Атмосфера рабочая», — сказал Ребко.