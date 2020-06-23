- 23 июня 2020
- 13:18 Видео Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей 1
- 20 июня 2020
- 12:47 Фото Саламатов стал игроком «Тамбова»
- 6 мая 2020
- 15:04 Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку» 2
- 12:32 Тихоновецкий: «Играя с Широковым в ЦСКА, три-четыре раза в неделю были в ночном клубе» 5
- 11:43 Тихоновецкий: «В 2015 году в «Луче» не было денег. Добирались на метро через всю Москву с мячами, сумками, инвентарем» 1
- 30 апреля 2020
- 23:40 Игрок «Луча» Калугин – о штрафе Фролова за критику власти: «В России диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?» 28
- 13:39 Игрок «Луча» Калугин – губернатору Приморья: «Я на поле бьюсь за друзей и болельщиков, а не за ваше «шапито» 8
- 13:16 «СЭ»: клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона 5
- 26 апреля 2020
- 22:15 «Матч ТВ»: в ФНЛ и ПФЛ сезон могут завершить досрочно 5
- 23 апреля 2020
- 16:15 «Луч» намерен сохранить профессиональный статус и ищет инвесторов
- 5 апреля 2020
- 09:40 Петраков: «Очень переживаю за Семина. Человек хорошо работает, а уже слова, что, мол, поменяют после сезона. Ну, не бред?» 3
- 2 апреля 2020
- 16:31 Почетный президент РФС Колосков: «Ликвидация «Луча» – только начало. Руководители правы, приняв такое решение»
- 15:24 Болельщики приморских клубов обратились к Путину после лишения финансирования 2
- 1 апреля 2020
- 18:24 Президент ФНЛ: «Рассчитываю, что «Луч» доиграет как минимум текущий сезон»
- 12:52 Петраков – о переводе «Луча» в ПФЛ: «Говорим про развитие спорта в стране, а ответственные люди вытирают руки. Значит, таков у нас губернатор» 4
- 12:09 Вице-капитан «Луча»: «Клуб будет закрыт» 2
- 08:07 «Луч» со следующего сезона будет выступать в ПФЛ 2
- 16 марта 2020
- 16:23 Грицаенко: «Жалко «Луч». В столице Дальнего Востока погибает футбол» 1
- 15 марта 2020
- 18:59 ФНЛ. «Торпедо» Игнашевича продлило безвыигрышную серию до семи матчей, «Спартак-2» всухую уступил «Енисею» и другие результаты
- 9 марта 2020
- 18:58 ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью в Иваново, «СКА-Хабаровск» победил «Мордовию»
- 3 февраля 2020
- 21:48 РФС: «Вместе с руководством края работаем над сохранением академии «Луча» 2
- 14:50 Видео «Луч» должен жить!». Родители воспитанников академии «Луча» обратились к Путину и РФС 3
- 5 декабря 2019
- 07:17 Сотрудники «Луча» объявили забастовку из-за трехмесячного долга по зарплате 4
- 2 декабря 2019
- 12:58 «Луч» близок к банкротству. Команда может не доиграть сезон ФНЛ 1
- 23 ноября 2019
- 23:58 ФНЛ. «Торпедо» не выиграл четвертый матч подряд и ушел с первого места, «Спартак-2» обменялся голами с «Авангардом» и другие результаты 4
- 22 ноября 2019
- 07:58 «Торпедо» не разрешили сыграть с «Лучом» на Восточной улице. Это был бы последний матч для стадиона Стрельцова в нынешнем виде 28
- 17 ноября 2019
- 15:58 ФНЛ. «Луч» впервые за 12 матчей победил, всухую обыграв «Спартак» в Москве; «Енисей» разгромил «Томь» в сибирском дерби и другие результаты 5