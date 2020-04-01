«Луч» со следующего сезона будет выступать в ПФЛ

«Луч» со следующего сезона прекратит выступления в ФНЛ.

Команда из Владивостока будет заявлена в ПФЛ.

«Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион, и сохранится Центр подготовки юных футболистов», – сказано в заявлении Министерства физкультуры и спорта Приморского края.

Решение принято на фоне сокращения финансирования спорта в регионе из-за коронавируса.

Заключение контрактов с игроками профессиональных клубов Приморья приостановлено.

Средства, которые были предусмотрены на финансирование клубов, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19.