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    «Луч» со следующего сезона будет выступать в ПФЛ

    «Луч» со следующего сезона прекратит выступления в ФНЛ.

    Команда из Владивостока будет заявлена в ПФЛ.

    «Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион, и сохранится Центр подготовки юных футболистов», – сказано в заявлении Министерства физкультуры и спорта Приморского края.

    Решение принято на фоне сокращения финансирования спорта в регионе из-за коронавируса.

    Заключение контрактов с игроками профессиональных клубов Приморья приостановлено.

    Средства, которые были предусмотрены на финансирование клубов, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19.

    • В сезоне-2019/20 «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
    • Ранее стало известно, что «Адмирал» не выступит в КХЛ в сезоне-2020/21.

    Источник: Сайт мин. спорта Приморского края

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +204

      Armani nn 45 минут назад

      Апокалипсис.Начало.

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