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«Луч» со следующего сезона будет выступать в ПФЛ

1 апреля 2020, 08:07
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«Луч» со следующего сезона прекратит выступления в ФНЛ.

Команда из Владивостока будет заявлена в ПФЛ.

«Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион, и сохранится Центр подготовки юных футболистов», – сказано в заявлении Министерства физкультуры и спорта Приморского края.

Решение принято на фоне сокращения финансирования спорта в регионе из-за коронавируса.

Заключение контрактов с игроками профессиональных клубов Приморья приостановлено.

Средства, которые были предусмотрены на финансирование клубов, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19.

  • В сезоне-2019/20 «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
  • Ранее стало известно, что «Адмирал» не выступит в КХЛ в сезоне-2020/21.

Источник: Сайт мин. спорта Приморского края
Россия. ФНЛ Луч
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Armani nn
1585733612
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