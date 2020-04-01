«Луч» со следующего сезона будет выступать в ПФЛ

«Луч» со следующего сезона прекратит выступления в ФНЛ.
Команда из Владивостока будет заявлена в ПФЛ.
«Футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион, и сохранится Центр подготовки юных футболистов», – сказано в заявлении Министерства физкультуры и спорта Приморского края.
Решение принято на фоне сокращения финансирования спорта в регионе из-за коронавируса.
Заключение контрактов с игроками профессиональных клубов Приморья приостановлено.
Средства, которые были предусмотрены на финансирование клубов, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19.
- В сезоне-2019/20 «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
- Ранее стало известно, что «Адмирал» не выступит в КХЛ в сезоне-2020/21.
Источник: Сайт мин. спорта Приморского края