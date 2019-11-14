«Чемпионат»: «Урал», «Оренбург» и «Арсенал» интересуются форвардом «Луча» Алиевым

По информации «Чемпионата», за нападающим «Луча» Саидом Алиевым следят три клуба РПЛ.

В 20-летнем форварде заинтересованы тульский «Арсенал», «Урал» и «Оренбург». Представители клубов РПЛ будут просматривать Алиева в матчах «Луча» в Москве со «Спартаком-2» и «Торпедо».