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  • «Чемпионат»: «Урал», «Оренбург» и «Арсенал» интересуются форвардом «Луча» Алиевым

«Чемпионат»: «Урал», «Оренбург» и «Арсенал» интересуются форвардом «Луча» Алиевым

14 ноября 2019, 12:45

По информации «Чемпионата», за нападающим «Луча» Саидом Алиевым следят три клуба РПЛ.

В 20-летнем форварде заинтересованы тульский «Арсенал», «Урал» и «Оренбург». Представители клубов РПЛ будут просматривать Алиева в матчах «Луча» в Москве со «Спартаком-2» и «Торпедо».

  • Алиев – воспитанник «Анжи».
  • Нападающий перешел в «Луч» летом 2019 года.
  • В этом сезоне Алиев сыграл 24 матча, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 225 тысяч евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Арсенал Урал Оренбург Луч Алиев Саид
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