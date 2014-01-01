Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
6
8
9
10
12
13
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
17
5
5
41
21
20
56
27
16
6
5
50
19
31
54
27
15
9
3
37
19
18
54
27
16
5
6
39
25
14
53
27
13
9
5
38
25
13
48
27
12
7
8
34
23
11
43
27
12
7
8
42
30
12
43
27
12
7
8
43
35
8
43
27
10
9
8
32
26
6
39
27
10
8
9
31
29
2
38
27
9
9
9
28
29
-1
36
27
7
9
11
23
29
-6
30
27
5
14
8
29
39
-10
29
27
7
7
13
23
40
-17
28
27
6
10
11
32
34
-2
28
27
6
9
12
28
40
-12
27
27
6
8
13
38
45
-7
26
27
5
4
18
25
52
-27
19
27
4
7
16
14
44
-30
19
27
4
7
16
21
44
-23
19
Команда
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
11
1
3
25
14
11
34
13
11
0
2
28
7
21
33
14
8
3
3
21
9
12
27
13
7
4
2
21
10
11
25
13
7
4
2
19
7
12
25
13
7
4
2
23
15
8
25
13
7
2
4
17
10
7
23
14
6
4
4
15
12
3
22
14
5
7
2
13
10
3
22
13
5
6
2
17
14
3
21
14
4
7
3
18
21
-3
19
13
5
2
6
17
18
-1
17
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
4
4
5
15
19
-4
16
13
4
2
7
20
22
-2
14
14
3
3
8
14
27
-13
12
12
2
6
4
16
15
1
12
14
2
5
7
5
18
-13
11
14
2
5
7
14
22
-8
11
14
2
4
8
10
20
-10
10
Команда
1
4
5
6
8
10
11
13
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
1
3
18
6
12
31
14
8
5
1
16
9
7
29
14
8
3
3
21
11
10
27
14
7
5
2
26
17
9
26
14
5
6
3
22
12
10
21
14
5
5
4
17
13
4
20
13
5
4
4
15
12
3
19
12
5
4
3
14
11
3
19
15
4
4
7
16
19
-3
16
13
4
4
5
16
17
-1
16
13
4
4
5
14
18
-4
16
13
4
4
5
21
21
0
16
14
3
5
6
13
19
-6
14
14
3
3
8
8
21
-13
12
14
2
6
6
18
23
-5
12
13
1
7
5
11
18
-7
10
13
2
3
8
11
24
-13
9
13
2
2
9
9
26
-17
8
13
2
2
9
10
19
-9
8
13
2
1
10
11
25
-14
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире