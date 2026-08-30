Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах матча 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.

11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.

«Зенит» отстает от первого места на три очка.

«Старались до финального свистка играть на победу. В принципе, из того, что, наверное, сегодня не получилось – это, конечно, реализация: у нас 2-3 штанги, перекладина, никак не могли забить. Без забитых мячей победить очень сложно.

Ошибки были, к сожалению, в первом тайме, когда мы в организации наших атакующих действий ошибались, приводили к достаточно опасным выходам соперников к нашим воротам. Но в целом, я думаю, что победа – по делу абсолютно, просто забивать нужно было раньше», – сказал Семак.