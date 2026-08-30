Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»

Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»

30 августа, 10:15
35

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах матча 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Старались до финального свистка играть на победу. В принципе, из того, что, наверное, сегодня не получилось – это, конечно, реализация: у нас 2-3 штанги, перекладина, никак не могли забить. Без забитых мячей победить очень сложно.

Ошибки были, к сожалению, в первом тайме, когда мы в организации наших атакующих действий ошибались, приводили к достаточно опасным выходам соперников к нашим воротам. Но в целом, я думаю, что победа – по делу абсолютно, просто забивать нужно было раньше», – сказал Семак.

Еще по теме:
Семак рассказал о проблемах в «Зените» 5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова 4
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России 14
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Семак Сергей
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1788074459
А почему особую благодарность судье не выразил? Ведь если бы не он,то сейчас бы пуканы по всей Лен.области рвались
Ответить
paracetamol
1788074564
С таким гов-м ч-ж на победу не наиграешь. Иди-ка ты, Серега, Уфу тренируй!
Ответить
ОК, Зенит!
1788075594
Семак тянет на себе всю эту солянку, которую ему навязали. И тянет достойно. Кто то у нас выйграл столько раз чемпионат, кубок и суперкубок за свою каденцию в любой московской и не только команде? Никто. Всех выбрасывают на помойку за отсутствие быстрого результата. И нынешних выкинут из Динамо, Спартака, ЦСКА, Локомотива. И скррее всего еще до окончания чемпионата. Так что идите ка вы сами ребятки, к школе готовьтесь. Мамки заругают.
Ответить
R_a_i_n
1788076287
Хоть один газовый сознается, что пенка нарисованная?
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1788076932
Комментарий скрыт модератором
Ответить
aldo conte
1788077433
А почему победа скандальная? "Зенька" был явно сильнее "Факела". В первом тайме два раза миллионеры проверили штанги ворот "Факела". А пеньль - это 50/50. Можно было давать, а можно и не давать. Но всем давно пора зарубить на носу, когда играешь с миллионерами, надо быть аккуратным в своей штрафной и не давать судьям повода для подобных пенальти. Конечно всей стране обидно, что "Зеньке" помогли получить не одно очко, а три, но поскольку "Краснодар" сейчас на ходу, да и "Спартак" тоже неплохо выглядит, есть надежда, что в сезоне 2026/27 "Зеньке" на удастся стать чемпионом.
Ответить
Правдоруб100
1788082422
Судьи на ВАРЕ знали, что если ничья, то ни о каком чемпионстве Зенита уже сейчас можно не говорить!!! А судья в поле, что против денег попрёт??? Вот такой у нас в России "чемпион"!!!!
Ответить
Юбиляр
1788082976
Разделяю мнение и возмущение Семака - пенальти надо было раньше назначать, а то дотянули понимаешь до доп. времени, нервы болельщикам потрепали! Да и маловато это - 1 пенальти! Для уверенной и убедительной победы над аутсайдером счет должен быть не такой, а значит пенальти должно быть 3-4, а лучше 5 !!!🤣
Ответить
andr45
1788090280
А я согласен с Ссымаком, который говорил о предвзятости судей против «Zenitе». В самом деле, в текущем сезоне решалы всего лишь ДВА раза поставили пенальти в пользу «Zenitе», то есть в каждом третьем( Если подобное безобразие не прекратится, то клуб может рассчитывать на жалкие ДЕСЯТЬ одиннадцатиметровых ударов. Между тем, в прошедшем сезоне при ПРАВИЛЬНОМ и ОБЪЕКТИВНОМ судействе их было ЧЕТЫРНАДЦАТЬ. Так что Дюкову надо предпринимать энергичные меры по исправлению ситуации. Ведь и судейский комитет и соответствующий департамент, ЭСК, комитет по этике подчинены ДЮКОВУ))
Ответить
АКС-74У
1788090837
Семак, сколько стоит 1 гол Зенита?
Ответить
Главные новости
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
23:12
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
22:59
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
22:35
3
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
16
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Все новости
Все новости
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
2
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
24
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+