«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина

Журналист Дмитрий Клипин высказался о дебюте Алексея Батракова в «Галатасарае».

Батраков вышел на замену в перерыве против «Гезтепе» (3:2).

Предголевой пас Алексея помог «Галатасараю» добиться волевой победы.

Стамбульцы возглавили таблицу.

«Батраков успешно дебютировал за «Галатасарай», приложив ногу к обоим забитым стамбульцами во втором тайме мячам. Мог отличиться сам, но не повезло. В итоге – 3:2 победа хозяев.

Что касается общего впечатления от игры новой команды Алексея, то в обороне царит сущий бардак. В «Локомотиве» такого не было. Там не Леау нужно покупать, а Монтеса и Фассона. А также Митрюшкина рассмотреть», – написал Клипин.