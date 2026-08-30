Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина

30 августа, 10:23
4

Журналист Дмитрий Клипин высказался о дебюте Алексея Батракова в «Галатасарае».

  • Батраков вышел на замену в перерыве против «Гезтепе» (3:2).
  • Предголевой пас Алексея помог «Галатасараю» добиться волевой победы.
  • Стамбульцы возглавили таблицу.

«Батраков успешно дебютировал за «Галатасарай», приложив ногу к обоим забитым стамбульцами во втором тайме мячам. Мог отличиться сам, но не повезло. В итоге – 3:2 победа хозяев.

Что касается общего впечатления от игры новой команды Алексея, то в обороне царит сущий бардак. В «Локомотиве» такого не было. Там не Леау нужно покупать, а Монтеса и Фассона. А также Митрюшкина рассмотреть», – написал Клипин.

Еще по теме:
Батракова в Турции уличили в симуляции 2
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
Батраков забил 4 гола в ЛЧ в 3 раза быстрее Месси и в 8 раз быстрее Роналду 2
Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Локомотив Галатасарай Митрюшкин Антон Батраков Алексей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KayGo
1788077741
Смотрел, Лёша как пацан среди дяденек!
Ответить
oyabun
1788085213
Ошибаетесь насчёт Митрюшкина. Заберите лучше Максименко. Многие наши доморощенные эксперты взахлёб его расхваливают. Значит срочно надо брать!
Ответить
rash1959
1788092473
зюба тут бродит, еды просит, заберите пожалуйста.
Ответить
Интерес
1788094283
Некто Клипин, российский журналист и турецкий поЦреот, желает поиметь прОцент от продажи игроков РПЛ.
Ответить
Главные новости
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
23:12
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
22:59
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
22:35
3
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
16
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Все новости
Все новости
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
2
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Батраков забил 4 гола в ЛЧ в 3 раза быстрее Месси и в 8 раз быстрее Роналду
20:41
2
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
15
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
11
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
12
Семин отреагировал на европерформанс Батракова
Вчера, 21:46
ФотоТурецкие фаны набивают тату в честь Батракова
Вчера, 20:17
10
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
6
Батракова оценили на 100 миллионов евро
Вчера, 17:54
1
Батраков двумя словами прокомментировал свою феерию в ЛЧ
Вчера, 15:07
5
ВидеоБатраков выложил видео после дубля в Лиге чемпионов
Вчера, 14:39
1
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
Вчера, 14:27
11
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
Вчера, 10:50
8
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
Вчера, 00:11
7
Еврофеерию Батракова описали тремя словами
4 ноября
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
4 ноября
6
Агент Батракова прокомментировал подступающий трансфер в АПЛ
4 ноября
1
В Турции надеются, что «Галатасарай» продаст Батракова за 100 миллионов
4 ноября
2
В Турции отметили внешность Батракова: «Красив словно сын Брэда Питта»
4 ноября
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
4 ноября
37
Агент Батракова отреагировал на желание «Галатасарая» экстренно переподписать контракт
4 ноября
1
Канчельскис дал совет Батракову, переходить ли в тонущий «Манчестер Юнайтед»
4 ноября
3
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
4 ноября
10
Газзаев прокомментировал еврофеерию Батракова
4 ноября
Батраков стал блогером-миллионником
4 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+