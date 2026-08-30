Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал пенальти из матча 6-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:1).

Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.

11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.

«Зенит» отстает от первого места на три очка.

«Очень сложный момент для судьи, но для этого и существует ВАР, в котором сидят те же судьи, те же люди. Проблема судей в том, что 95% из них никогда не играли в футбол. Они как раз в этих нюансах, в микроэлементах, в микроэпизодах не разбираются.

Я бы не стал винить футболиста «Факела», он делал, может быть, и правильно. Он понимал, что не успевает, и понимал, что ножку эту можно поставить, и в него ударится футболист «Зенита». Но, опять же, – на усмотрение! Можно было поставить пенальти, а можно было не поставить. Я думаю, что вряд ли кто-то что-то сказал, потому что в принципе там удара не было – был контакт.

Но хватает ли этого контакта, что футболист «Зенита» завалился так, как будто его там свалили? А если это было бы это в штрафной «Зенита» – и интересно было бы посмотреть, как я всегда говорю. К этому мы уже все привыкли», – сказал Мостовой в телеграм-канале.