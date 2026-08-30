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Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»

30 августа, 09:39
19

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал пенальти из матча 6-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:1).

«Очень сложный момент для судьи, но для этого и существует ВАР, в котором сидят те же судьи, те же люди. Проблема судей в том, что 95% из них никогда не играли в футбол. Они как раз в этих нюансах, в микроэлементах, в микроэпизодах не разбираются.

Я бы не стал винить футболиста «Факела», он делал, может быть, и правильно. Он понимал, что не успевает, и понимал, что ножку эту можно поставить, и в него ударится футболист «Зенита». Но, опять же, – на усмотрение! Можно было поставить пенальти, а можно было не поставить. Я думаю, что вряд ли кто-то что-то сказал, потому что в принципе там удара не было – был контакт.

Но хватает ли этого контакта, что футболист «Зенита» завалился так, как будто его там свалили? А если это было бы это в штрафной «Зенита» – и интересно было бы посмотреть, как я всегда говорю. К этому мы уже все привыкли», – сказал Мостовой в телеграм-канале.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел
Комментарии (19)
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Desma
1788072257
Саня, пора тебе присоединиться к своему тёзке Бубе. Уж оторвётесь, так оторвётесь с ним по полной. 🤣
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FWSPM
1788073475
там должны были свистеть фол в атаке о каком пенальти вобще может идти речь.
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R_a_i_n
1788076582
Газовый позор порядком достал уже всех.
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Cleaner
1788078468
Если бы это было в штрафной Зенита, то судья бы ДЕМОНСТРАТИВНО ОТВЕРНУЛСЯ!!!...(((
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WE ARE FOR PETER
1788080816
А если бы такое случилось в штрафной Краснодара?)
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WE ARE FOR PETER
1788080890
А если бы такое случилось в штрафной Спартака ?) и судья бы осмелился поставить пенальти) визгу было бы до нового года)
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Правдоруб100
1788082252
Позор Зениту, играющему с судьями уже с десяток лет!!!! И всё гаже и гаже!!!!!!
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DMитрий
1788083138
Правильно высказался, что нехер идти в судьи, если человек не играл в футбол и не понимает моменты. И тут же переобулся по поводу эпизода и сам себе начал противоречить. Те кто играл, играет в футбол прекрасно знают, что в динамике на скорости, а если ещё мяч контролируешь, т.е. дополнительно выполняешь вестибулярную работу телом, даже небольшого контакта в любую часть тела, не говоря уже про ноги, хватает, чтобы сбить как минимум с темпа и направления движения. Тут возникает вопрос: почему игрок обязан во чтобы то не стало удержаться на ногах и потерять мяч, когда в данной ситуации на 90% не назначат фол!? Вот этого судьишки, функционеры, управленцы данным видом не понимают, а если и понимают, что скорее всего, то спецом отпускают данную ситуацию на усмотрение судьям, которые как мы все знаем... "могут вершить судьбы".
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Strig
1788084911
ЗеПоРоФу! именно ФУ!
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Hector вернулся
1788090480
Зпрф не сможет судейка поможет
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