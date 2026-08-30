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  • Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод

Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод

30 августа, 09:59
39

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался о пенальти в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Луис [Энрике] мяч принял, обыграл. Я просто думал, что он выдаст передачу, увидит меня, набегающего вторым темпом. Он отдал мне, я просто побежал, игрок сбил меня, и назначили пенальти», – сказал Кондаков.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Кондаков Даниил
Комментарии (39)
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Бумбраш
1788073954
Такой маленький,а жизнь с вранья начинает...оно и понятно,лазурное гомо воспитание...жаль парнишку
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anatolich72
1788074032
Все сказочники отдыхают
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САДЫЧОК
1788074198
Сам врезался в игрока Факела, этот Кондаков. Теперь понятно для чего в составе эти два недофутболиста Соболев и этот-для выполнения секретных симуляций с падениями, потому что бразильцы пошлют физрука Серожу куда подальше. Самое смешное на ВАРе был Буланов, который в Махачкале вытянул Зенит. Как такое может быть?!
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Play
1788074472
Ехал я, значит, как-то на машине, никого не трогал, а в меня врезался, стоящий на обочине, столб.
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oyabun
1788074584
Он всю игру старательно падал от малейшего прикосновения. Браво Зенит! Техничного игрока нашли. 💯% у дельфина уроки брал. И как видим не зря.
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paracetamol
1788074808
Хоть один молодой побежал, остальные старички стояли и сопли жевали. У Фелипе чуть палец в носу не сломался от неожиданности!
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andr45
1788076782
Поскользнулся, упал, скрытый недоперелом, потерял сознание, очнулся — пенальти!
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FCSpartakM
1788079302
пенальти по абсурдности сродни тому, который поставили Сочи в свое время,где игрок лупанул по мячу и сам налетел на Жиго
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Правдоруб100
1788082140
Какая пакость! Со всех ракурсов видео видно, что зенитовец сбивает игрока Факела, НО.... Как же за уши тянут этих... (матюков не хватает)!!!!!!!
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vodomut
1788082667
зенит и так не любят,теперь ненавидят!
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