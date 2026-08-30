Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался о пенальти в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Луис [Энрике] мяч принял, обыграл. Я просто думал, что он выдаст передачу, увидит меня, набегающего вторым темпом. Он отдал мне, я просто побежал, игрок сбил меня, и назначили пенальти», – сказал Кондаков.