Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался о пенальти в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).
«Луис [Энрике] мяч принял, обыграл. Я просто думал, что он выдаст передачу, увидит меня, набегающего вторым темпом. Он отдал мне, я просто побежал, игрок сбил меня, и назначили пенальти», – сказал Кондаков.
- Единственный гол «Зенит» забил с пенальти на 90+3 минуте.
- 11-метровый реализовал нападающий Александр Соболев.
- «Зенит» отстает от первого места на три очка.
Источник: официальный сайт «Зенита»