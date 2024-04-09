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Луч - новости команды
Владивосток
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://fcle.ru/
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Таблица
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Видео
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Видео
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Фото
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Тихоновецкий: «Играя с Широковым в ЦСКА, три-четыре раза в неделю были в ночном клубе»
2020.05.06 12:32
5
Тихоновецкий: «В 2015 году в «Луче» не было денег. Добирались на метро через всю Москву с мячами, сумками, инвентарем»
2020.05.06 11:43
1
Игрок «Луча» Калугин – о штрафе Фролова за критику власти: «В России диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?»
2020.04.30 23:40
28
Игрок «Луча» Калугин – губернатору Приморья: «Я на поле бьюсь за друзей и болельщиков, а не за ваше «шапито»
2020.04.30 13:39
8
«СЭ»: клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона
2020.04.30 13:16
5
«Матч ТВ»: в ФНЛ и ПФЛ сезон могут завершить досрочно
2020.04.26 22:15
5
«Луч» намерен сохранить профессиональный статус и ищет инвесторов
2020.04.23 16:15
Петраков: «Очень переживаю за Семина. Человек хорошо работает, а уже слова, что, мол, поменяют после сезона. Ну, не бред?»
2020.04.05 09:40
3
Почетный президент РФС Колосков: «Ликвидация «Луча» – только начало. Руководители правы, приняв такое решение»
2020.04.02 16:31
Болельщики приморских клубов обратились к Путину после лишения финансирования
2020.04.02 15:24
2
Президент ФНЛ: «Рассчитываю, что «Луч» доиграет как минимум текущий сезон»
2020.04.01 18:24
Петраков – о переводе «Луча» в ПФЛ: «Говорим про развитие спорта в стране, а ответственные люди вытирают руки. Значит, таков у нас губернатор»
2020.04.01 12:52
4
Вице-капитан «Луча»: «Клуб будет закрыт»
2020.04.01 12:09
2
«Луч» со следующего сезона будет выступать в ПФЛ
2020.04.01 08:07
2
Грицаенко: «Жалко «Луч». В столице Дальнего Востока погибает футбол»
2020.03.16 16:23
1
ФНЛ. «Торпедо» Игнашевича продлило безвыигрышную серию до семи матчей, «Спартак-2» всухую уступил «Енисею» и другие результаты
2020.03.15 18:59
ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью в Иваново, «СКА-Хабаровск» победил «Мордовию»
2020.03.09 18:58
РФС: «Вместе с руководством края работаем над сохранением академии «Луча»
2020.02.03 21:48
2
Видео
«Луч» должен жить!». Родители воспитанников академии «Луча» обратились к Путину и РФС
2020.02.03 14:50
3
Сотрудники «Луча» объявили забастовку из-за трехмесячного долга по зарплате
2019.12.05 07:17
4
«Луч» близок к банкротству. Команда может не доиграть сезон ФНЛ
2019.12.02 12:58
1
ФНЛ. «Торпедо» не выиграл четвертый матч подряд и ушел с первого места, «Спартак-2» обменялся голами с «Авангардом» и другие результаты
2019.11.23 23:58
4
«Торпедо» не разрешили сыграть с «Лучом» на Восточной улице. Это был бы последний матч для стадиона Стрельцова в нынешнем виде
2019.11.22 07:58
28
ФНЛ. «Луч» впервые за 12 матчей победил, всухую обыграв «Спартак» в Москве; «Енисей» разгромил «Томь» в сибирском дерби и другие результаты
2019.11.17 15:58
5
«Чемпионат»: «Урал», «Оренбург» и «Арсенал» интересуются форвардом «Луча» Алиевым
2019.11.14 12:45
1
2
3
4
5
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