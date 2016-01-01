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    Петраков – о переводе «Луча» в ПФЛ: «Говорим про развитие спорта в стране, а ответственные люди вытирают руки. Значит, таков у нас губернатор»

    Главный тренер «Луча» Валерий Петраков высказался о решении перевести его клуб в ПФЛ из-за прекращения финансирования на фоне коронавируса.

    — Как тут можно реагировать? Конечно, отрицательно! Мы говорим про развитие спорта в стране, а люди, ответственные за это, просто вытирают руки. Это касается не только футбола и хоккея. Значит, таков у нас губернатор. Если человек заявляет через СМИ, что ему спорт нужен, — что еще здесь добавить? Не знаю, может федеральное Министерство спорта обратит на это внимание и проведет какую-то беседу. На мой взгляд, это не совсем правильное решение.

    — Логично предположить, что «Луч» может не доиграть и нынешний сезон, если он возобновится. Раньше мая этого в любом случае не произойдет. А контракты у многих игроков истекают в конце мая — сомнительно, что в такой ситуации их станут продлевать на месяц-два, а то и больше.

    — У некоторых и в середине мая заканчиваются. Понятно, если контракты не будут продлены, то ребята разъедутся. А как можно будет заставить ребят играть без контрактов?

    — Если ли вообще смысл доигрывать сезон, зная, что клуб лишится профессионального статуса?

    — Доиграть сезон мы обязаны. У нас есть трудовые соглашения, которые необходимо выполнять. Это касается и тренерского штаба, и игроков. До завершения сезон доведем, если будет такая возможность. Пока никто лопаты не бросает: будем ждать решения руководства.

    — Такой вариант: «Луч» доигрывает сезон местной молодежью. Человек 13 наберется. Вы останетесь?

    — Наверное, нет.

    — Нет ощущения, что «Луч» и так был обречен? Долги клуба составляют больше трехсот миллионов рублей.

    — Когда я работал в «Томи», там были долги вдвое больше — 700 миллионов. Несмотря на это, губернатор взял на себя поручительство. Мы играли, даже выходили в премьер-лигу. Эти же 300 миллионов взялись не за один год. Они копились лет пять, может даже больше. Почему они не гасились вовремя? Это опять же вопрос не к главному тренеру.

    — Сейчас удобный момент обанкротить «Луч»?

    — Не знаю, я ничего не могу отрицать. Если бы люди серьезно относились к спорту, такого не сделали бы — значит, был предлог. Все мы понимаем, какая ситуация в мире, в России. Из нее надо выходить, а не думать сейчас — нужно ли доигрывать чемпионат или продлевать. Вопрос в здоровье людей. Все остальное на втором плане. Как можно пенять на это? Но это ведь первый случай в стране с таким громким заявлением? Наверное, можно было бы подождать. Если бы не этот предлог, возможно, был бы другой.

    — Как сейчас с финансированием — долги погасили?

    — Гасят, платят зарплату. В этом плане все нормально.

    • Со следующего сезона «Луч» прекратит выступление в ФНЛ и перейдет в ПФЛ, так как средства, которые предусмотренные на финансирование клубов Приморского края, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19.
    • В сезоне-2019/20 «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3712

      3a zenit 10 минут назад

      да там клуб и Губернатор в доле по заработку госбабла 100%!Сколько можно тянуть то что постоянно всплывает?

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      Рейтинг: +436

      Олег1204 10 минут назад

      Клуб должен сам зарабатывать

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