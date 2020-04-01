Петраков – о переводе «Луча» в ПФЛ: «Говорим про развитие спорта в стране, а ответственные люди вытирают руки. Значит, таков у нас губернатор»

Главный тренер «Луча» Валерий Петраков высказался о решении перевести его клуб в ПФЛ из-за прекращения финансирования на фоне коронавируса.

— Как тут можно реагировать? Конечно, отрицательно! Мы говорим про развитие спорта в стране, а люди, ответственные за это, просто вытирают руки. Это касается не только футбола и хоккея. Значит, таков у нас губернатор. Если человек заявляет через СМИ, что ему спорт нужен, — что еще здесь добавить? Не знаю, может федеральное Министерство спорта обратит на это внимание и проведет какую-то беседу. На мой взгляд, это не совсем правильное решение.

— Логично предположить, что «Луч» может не доиграть и нынешний сезон, если он возобновится. Раньше мая этого в любом случае не произойдет. А контракты у многих игроков истекают в конце мая — сомнительно, что в такой ситуации их станут продлевать на месяц-два, а то и больше.

— У некоторых и в середине мая заканчиваются. Понятно, если контракты не будут продлены, то ребята разъедутся. А как можно будет заставить ребят играть без контрактов?

— Если ли вообще смысл доигрывать сезон, зная, что клуб лишится профессионального статуса?

— Доиграть сезон мы обязаны. У нас есть трудовые соглашения, которые необходимо выполнять. Это касается и тренерского штаба, и игроков. До завершения сезон доведем, если будет такая возможность. Пока никто лопаты не бросает: будем ждать решения руководства.

— Такой вариант: «Луч» доигрывает сезон местной молодежью. Человек 13 наберется. Вы останетесь?

— Наверное, нет.

— Нет ощущения, что «Луч» и так был обречен? Долги клуба составляют больше трехсот миллионов рублей.

— Когда я работал в «Томи», там были долги вдвое больше — 700 миллионов. Несмотря на это, губернатор взял на себя поручительство. Мы играли, даже выходили в премьер-лигу. Эти же 300 миллионов взялись не за один год. Они копились лет пять, может даже больше. Почему они не гасились вовремя? Это опять же вопрос не к главному тренеру.

— Сейчас удобный момент обанкротить «Луч»?

— Не знаю, я ничего не могу отрицать. Если бы люди серьезно относились к спорту, такого не сделали бы — значит, был предлог. Все мы понимаем, какая ситуация в мире, в России. Из нее надо выходить, а не думать сейчас — нужно ли доигрывать чемпионат или продлевать. Вопрос в здоровье людей. Все остальное на втором плане. Как можно пенять на это? Но это ведь первый случай в стране с таким громким заявлением? Наверное, можно было бы подождать. Если бы не этот предлог, возможно, был бы другой.

— Как сейчас с финансированием — долги погасили?

— Гасят, платят зарплату. В этом плане все нормально.