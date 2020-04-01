Президент ФНЛ: «Рассчитываю, что «Луч» доиграет как минимум текущий сезон»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался о решении администрации Приморского края лишить финансирования владивостокский «Луч», вследствие чего клуб будет переведен в ПФЛ,

«Как руководитель Футбольной национальной лиги, не могу признать это заявление со стороны администрации Приморского края своевременным. Первенство Олимп-ФНЛ сезона-2019/20 еще не завершено, а «Луч» является его полноценным участником. Со своей стороны я рассчитываю, что как минимум текущий сезон дальневосточный клуб доиграет, выполнив все обязательства как перед футболистами и своими сотрудниками, так и перед лигой и Российским футбольным союзом», – сказал Ефремов.