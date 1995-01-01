Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    «Торпедо» не разрешили сыграть с «Лучом» на Восточной улице. Это был бы последний матч для стадиона Стрельцова в нынешнем виде

    Матч 25-го тура ФНЛ между «Торпедо» и «Лучом» пройдет в спортгородке «Лужников». На Восточной улице проводить встречу запретили. В следующем году стадион имени Эдуарда Стрельцова встает на реконструкцию.

    «Торпедо» так и не дали провести субботний матч с «Лучом» на стадионе имени Стрельцова.

    Он должен был стать последним в истории арены (на ее месте построят новую), но правоохранительные органы – против. Почему – не объясняют, хотя клуб пытался выяснить причины и через лигу, и через город.

    Сложно понять, почему клубу запретили играть три матча дома. Кто-то явно захотел испортить «Торпедо» жизнь. И это получилось. Даже влиятельный владелец клуба Роман Авдеев не смог повлиять на ситуацию.

    Последней же игрой в истории стадиона, судя по всему, останется кубковая встреча с «Балтикой» (1:0) 31-го октября», – пишет Артем Локалов.

    • Стадион на Восточной улице открыт в 1960 году.
    • Нынешняя вместимость арены – менее 14-и тысяч человек.
    • «Торпедо» лидирует в ФНЛ.

    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

    Спортивный журналист, бывший автор «Советского спорта». Аудитория в телеграме - более 2,7 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74541
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru