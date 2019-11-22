«Торпедо» не разрешили сыграть с «Лучом» на Восточной улице. Это был бы последний матч для стадиона Стрельцова в нынешнем виде

Матч 25-го тура ФНЛ между «Торпедо» и «Лучом» пройдет в спортгородке «Лужников». На Восточной улице проводить встречу запретили. В следующем году стадион имени Эдуарда Стрельцова встает на реконструкцию.

«Торпедо» так и не дали провести субботний матч с «Лучом» на стадионе имени Стрельцова.

Он должен был стать последним в истории арены (на ее месте построят новую), но правоохранительные органы – против. Почему – не объясняют, хотя клуб пытался выяснить причины и через лигу, и через город.

Сложно понять, почему клубу запретили играть три матча дома. Кто-то явно захотел испортить «Торпедо» жизнь. И это получилось. Даже влиятельный владелец клуба Роман Авдеев не смог повлиять на ситуацию.

Последней же игрой в истории стадиона, судя по всему, останется кубковая встреча с «Балтикой» (1:0) 31-го октября», – пишет Артем Локалов.