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ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью в Иваново, «СКА-Хабаровск» победил «Мордовию»

9 марта 2020, 18:58

В первом весеннем туре ФНЛ «Луч» Валерия Петракова не справился с «Чайкой», хотя открыл счет. У хозяев отличился Игорь Безденежных.

«Спартак-2», как и первая команда сегодня, 9 марта, потерял очки. В «Текстильщике» дебютировал в официальном матче главный тренер Сергей Павлов.

Первенство ФНЛ. 26-й тур

Чайка (Песчанокопское) – Луч (Владивосток) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Акопян, 30; 1:1 – Безденежных, 79.

Текстильщик (Иваново) – Спартак-2 (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Батов, 21; 1:1 – Дьяков, 52.

Армавир – Факел (Воронеж) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Поляков, 37.

Удаления: Тучевич, 45+1 (вторая ж.к.) – нет.

Мордовия (Саранск) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Гащенков, 9; 0:2 – Базелюк, 17; 0:3 – Малеев, 20; 1:3 – Климов, 42; 2:3 – Мухаметшин, 77.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Мордовия СКА-Хабаровск Армавир Факел Текстильщик Спартак-2 Луч
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