Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей

Блогер Евгений Савин опубликовал в своем инстаграме анонс шоу «КраСава», в котором рассказал о мошенничестве с участием бывшего исполнительного директора «Луча» Александра Голубчикова.

«28 апреля, пока команда была в Тамбове, Голубчиков вывел из кассы клуба 4,4 миллиона рублей. В апреле и мае 2017 года он таким образом, подделав документы, вывел из клуба более 13 миллионов рублей бюджетных денег. Если мы с вами создадим резонанс, то заставим сотрудников МВД все это проверить и отправить людей в тюрьму – этого исполнительного директора и тех его подельников, которые ему помогали. Только тогда что-то изменится», — сказал Савин.

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