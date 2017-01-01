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    Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей

    Блогер Евгений Савин опубликовал в своем инстаграме анонс шоу «КраСава», в котором рассказал о мошенничестве с участием бывшего исполнительного директора «Луча» Александра Голубчикова.

    «28 апреля, пока команда была в Тамбове, Голубчиков вывел из кассы клуба 4,4 миллиона рублей. В апреле и мае 2017 года он таким образом, подделав документы, вывел из клуба более 13 миллионов рублей бюджетных денег. Если мы с вами создадим резонанс, то заставим сотрудников МВД все это проверить и отправить людей в тюрьму – этого исполнительного директора и тех его подельников, которые ему помогали. Только тогда что-то изменится», — сказал Савин.

    «Луч» намерен сохранить профессиональный статус и ищет инвесторов

    text

    Публикация от text (@sava9) 23 Июн 2020 в 2:02 PDT

    Источник: инстаграм Евгения Савина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1138

      Aston 55 минут назад

      Молодец,Женя!Правильный подход

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