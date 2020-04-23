«Луч» намерен сохранить профессиональный статус и ищет инвесторов

«Луч» желает сохранить статус профессионального клуба и ведет поиски спонсоров, сообщает «Матч ТВ».
Сейчас клуб имеет долги в сумме более 300 миллионов рублей, накопившиеся за несколько лет. При этом задолженности перед игроками минимальны.
- «Луч» со следующего сезона будет выступать в ПФЛ, так как средства, которые были предусмотрены на финансирование клубов, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19.
- В сезоне-2019/20 «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
- О снятии с розыгрыша ФНЛ также объявил «Армавир».
Источник: «Матч ТВ»