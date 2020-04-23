«Луч» намерен сохранить профессиональный статус и ищет инвесторов

«Луч» желает сохранить статус профессионального клуба и ведет поиски спонсоров, сообщает «Матч ТВ».

Сейчас клуб имеет долги в сумме более 300 миллионов рублей, накопившиеся за несколько лет. При этом задолженности перед игроками минимальны.