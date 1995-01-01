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    «Луч» намерен сохранить профессиональный статус и ищет инвесторов

    «Луч» желает сохранить статус профессионального клуба и ведет поиски спонсоров, сообщает «Матч ТВ».

    Сейчас клуб имеет долги в сумме более 300 миллионов рублей, накопившиеся за несколько лет. При этом задолженности перед игроками минимальны.

    • «Луч» со следующего сезона будет выступать в ПФЛ, так как средства, которые были предусмотрены на финансирование клубов, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19.
    • В сезоне-2019/20 «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
    • О снятии с розыгрыша ФНЛ также объявил «Армавир».

    Источник: «Матч ТВ»

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