Болельщики приморских клубов обратились к Путину после лишения финансирования

Болельщики спортивных клубов Приморского края написали письмо на имя президента России Владимира Путина после решения администрации субъекта перенаправить средства, предусмотренные на финансирование спортивных команд края в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19. Письмо написано от имени болельщиков «Луча», ХК «Адмирал», волейбольной «Приморочки» и баскетбольного «Спартак-Приморье».

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, болельщики хоккейного клуба «Адмирал», футбольного клуба «Луч», волейбольной команды «Приморочка» и баскетбольного клуба «Спартак-Приморье», обращаемся к вам в надежде на поддержку и понимание. Губернатор Приморского края Кожемяко Олег Николаевич заявил, что профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участие в предстоящем сезоне, а те средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса (Covid-19).

Приморские спортивные профессиональные клубы до сегодняшнего момента не имели достаточного финансирования, что не мешало им достойно выступать в своих чемпионатах и в лигах...Мы очень обеспокоены тем, что команды, о которых идeт речь и которые представляют Приморский край и Владивосток на федеральной и международных спортивных аренах, после улучшения мировой ситуации с распространением коронавируса, могут не вернуться в те чемпионаты и лиги, в которых они выступали до недавнего времени, а вскоре и вовсе прекратят свое существование. Мы надеемся, что эпидемия, охватившая весь мир, вскоре закончится и все мы вернемся к своей привычной жизни. И поэтому обращаемся к вам за помощью в сохранении профессионального спорта в Приморском крае, поскольку именно профессиональный спорт является одной из ниточек, позволяющей чувствовать жителей Приморского края частью нашей огромной страны и примером для детей, посещающих или готовящихся посещать спортивные секции. Мы не хотим, чтобы дети оказались без дела на улице, а хотим, чтобы они вели здоровый образ жизни!», – сказано в обращении.