Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Болельщики приморских клубов обратились к Путину после лишения финансирования

    Болельщики спортивных клубов Приморского края написали письмо на имя президента России Владимира Путина после решения администрации субъекта перенаправить средства, предусмотренные на финансирование спортивных команд края в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19. Письмо написано от имени болельщиков «Луча», ХК «Адмирал», волейбольной «Приморочки» и баскетбольного «Спартак-Приморье».

    «Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, болельщики хоккейного клуба «Адмирал», футбольного клуба «Луч», волейбольной команды «Приморочка» и баскетбольного клуба «Спартак-Приморье», обращаемся к вам в надежде на поддержку и понимание. Губернатор Приморского края Кожемяко Олег Николаевич заявил, что профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участие в предстоящем сезоне, а те средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса (Covid-19).

    Приморские спортивные профессиональные клубы до сегодняшнего момента не имели достаточного финансирования, что не мешало им достойно выступать в своих чемпионатах и в лигах...Мы очень обеспокоены тем, что команды, о которых идeт речь и которые представляют Приморский край и Владивосток на федеральной и международных спортивных аренах, после улучшения мировой ситуации с распространением коронавируса, могут не вернуться в те чемпионаты и лиги, в которых они выступали до недавнего времени, а вскоре и вовсе прекратят свое существование. Мы надеемся, что эпидемия, охватившая весь мир, вскоре закончится и все мы вернемся к своей привычной жизни. И поэтому обращаемся к вам за помощью в сохранении профессионального спорта в Приморском крае, поскольку именно профессиональный спорт является одной из ниточек, позволяющей чувствовать жителей Приморского края частью нашей огромной страны и примером для детей, посещающих или готовящихся посещать спортивные секции. Мы не хотим, чтобы дети оказались без дела на улице, а хотим, чтобы они вели здоровый образ жизни!», – сказано в обращении.

    • Со следующего сезона «Луч» прекратит выступление в ФНЛ и перейдет в ПФЛ, так как средства, которые предусмотренные на финансирование клубов Приморского края, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19.
    • В сезоне-2019/20 «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
    • Ранее стало известно, что «Адмирал» не выступит в КХЛ в сезоне-2020/21.

    Источник: Группа болельщиков ХК «Адмирал» ВКонтакте

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2020 15:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3836

      САДЫЧОК 8 часов назад

      Хрен бы с этими командами......Сейчас , нужно , как в других странах каждому россиянину ежемесячно дать денег !!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75880
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru