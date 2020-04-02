Болельщики приморских клубов обратились к Путину после лишения финансирования

Хрен бы с этими командами......Сейчас , нужно , как в других странах каждому россиянину ежемесячно дать денег !!!!
Болельщики спортивных клубов Приморского края написали письмо на имя президента России Владимира Путина после решения администрации субъекта перенаправить средства, предусмотренные на финансирование спортивных команд края в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19. Письмо написано от имени болельщиков «Луча», ХК «Адмирал», волейбольной «Приморочки» и баскетбольного «Спартак-Приморье».
«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, болельщики хоккейного клуба «Адмирал», футбольного клуба «Луч», волейбольной команды «Приморочка» и баскетбольного клуба «Спартак-Приморье», обращаемся к вам в надежде на поддержку и понимание. Губернатор Приморского края Кожемяко Олег Николаевич заявил, что профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участие в предстоящем сезоне, а те средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса (Covid-19).
Приморские спортивные профессиональные клубы до сегодняшнего момента не имели достаточного финансирования, что не мешало им достойно выступать в своих чемпионатах и в лигах...Мы очень обеспокоены тем, что команды, о которых идeт речь и которые представляют Приморский край и Владивосток на федеральной и международных спортивных аренах, после улучшения мировой ситуации с распространением коронавируса, могут не вернуться в те чемпионаты и лиги, в которых они выступали до недавнего времени, а вскоре и вовсе прекратят свое существование. Мы надеемся, что эпидемия, охватившая весь мир, вскоре закончится и все мы вернемся к своей привычной жизни. И поэтому обращаемся к вам за помощью в сохранении профессионального спорта в Приморском крае, поскольку именно профессиональный спорт является одной из ниточек, позволяющей чувствовать жителей Приморского края частью нашей огромной страны и примером для детей, посещающих или готовящихся посещать спортивные секции. Мы не хотим, чтобы дети оказались без дела на улице, а хотим, чтобы они вели здоровый образ жизни!», – сказано в обращении.
- Со следующего сезона «Луч» прекратит выступление в ФНЛ и перейдет в ПФЛ, так как средства, которые предусмотренные на финансирование клубов Приморского края, будут переправлены в резервный фонд Приморья на борьбу с COVID-19.
- В сезоне-2019/20 «Луч» набрал 27 очков в 27 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
- Ранее стало известно, что «Адмирал» не выступит в КХЛ в сезоне-2020/21.