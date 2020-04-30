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  • Игрок «Луча» Калугин – о штрафе Фролова за критику власти: «В России диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?»

Игрок «Луча» Калугин – о штрафе Фролова за критику власти: «В России диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?»

30 апреля 2020, 23:40
28

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин прокомментировал ситуацию со штрафом вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за интервью, в котором он критикует российскую власть.

– Вы смотрели интервью Евгения Фролова, которое он дал Сергею Егорову? Там речь тоже шла о нынешнем режиме...

– Смотрел. Слышал, клуб хочет его оштрафовать. Но я тогда не понимаю – у нас в стране диктатура, получается? Свободы слова нет для человека? Какие пункты Конституции страны он нарушил, чтобы Фролова штрафовать? Люди должны иметь право высказывать свое мнение, иначе это тоталитаризм...

  • В текущем сезоне Фролов провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.
  • Контракт 32-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

Игрок «Луча» Калугин – губернатору Приморья: «Я на поле бьюсь за друзей и болельщиков, а не за ваше «шапито»

Источник: «Футбольные темы»

Канал журналиста Артема Локалова. Аудитория в "Яндекс Дзен" - более 79 тысяч читателей.

Россия. Премьер-лига Луч Крылья Советов Фролов Евгений Калугин Дмитрий
Комментарии (28)
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VVM1964
1588282736
Так - вторая ласточка ! +++ )
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ufos73
1588286733
Авторитаризм. Царь хорошо начал, но плохо закончит, в 18г мог уйти как победитель, а так до 24 бы досидеть, какое тут обнуление? ))
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AZ
1588302125
Проснулись... Уже как 20 лет диктатура
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Viper for CSKA
1588304401
Какой неожиданный поворот! Я гляжу, для некоторых это прям откровение. Ну, ничего, рупор режима уже снял фильм про одного "замечательного" итальянца в серой форме, показав всем, что является идеалом политического устройства для всё держащей в этой стране крупной буржуазии. Так что то ли ещё будет.
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Kollljan
1588306466
Щенок, если всего лишь штраф - это гуманно. Гораздо веселее было бы если б дали 25 лет лагерей.
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vladimir-7
1588310618
В СССР нельзя было критиковать ни Генерального секретаря, ни полит. бюро, ни Верховный совет, так ничего не изменилось, нельзя критико- вать президента РФ, правительство, депутатов ГД и сенаторов СФ, а везде говорят о России, как о демократическом государстве, свободе слова и т.п. С трибуны одно, а в жизни другое.
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Добрый Бобер
1588310717
Он что, вообще только телевизор смотрит? У нас пенсионная реформа, чтобы побыстрее дохли, у нас водка дешевле сока, чтобы побыстрее дохли, у нас трудовое законодательство не соблюдается, чтобы побыстрее дохли, у нас трудовой кодекс всё время переписывается в пользу работодателя, чтобы побыстрее дохли. Скоро ментам официально разрешат по людям просто так стрелять, чтобы люди молчали и не вякали. У нас не диктатура, у нас ГЕНОЦИД.
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general.lizyukov
1588315103
А что, его за нарушение конституции оштрафовали? МВД ему штраф выписал, суд постановление вынес? Малыш, на дворе капитализм, ляпнешь что-то сдуру - через час тебя нет в компании/клубе, выдадут расчёт и выпнут пнём под ср.андель. Посмотри на свои любимые штаты, там это вообще норма. Критиковать людей, которые тебе платят зарплату - окстись, такое только в хомячковых фантазиях бывает. Сиди на теплом месте и помалкивай, всё мнение ты иметь можешь только дома, когда его никто не слышит. На работе твоё мнение озвучивает компания. Детсад какой-то. Вы бы хоть учебник какой по корпоративной культуре прочитали, что ли.
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Кодем
1588316004
В нашей стране новая модель демократии--диктатура.
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ivany4
1588326378
Понахватались словечек - демократия, диктатура, тоталитаризм, а такие как - ответственность, дисциплина, понимание ... забыли. Кому-то и стулом по лбу - демократия.))) Прежде чем язык распускать, мозги включать нужно.
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