Игрок «Луча» Калугин – о штрафе Фролова за критику власти: «В России диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?»

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин прокомментировал ситуацию со штрафом вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова за интервью, в котором он критикует российскую власть.

– Вы смотрели интервью Евгения Фролова, которое он дал Сергею Егорову? Там речь тоже шла о нынешнем режиме...

– Смотрел. Слышал, клуб хочет его оштрафовать. Но я тогда не понимаю – у нас в стране диктатура, получается? Свободы слова нет для человека? Какие пункты Конституции страны он нарушил, чтобы Фролова штрафовать? Люди должны иметь право высказывать свое мнение, иначе это тоталитаризм...

В текущем сезоне Фролов провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.

Контракт 32-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

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