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Команды
Крылья Советов
Евгений Фролов
€ 50 тыс
Евгений Фролов
Крылья Советов
5 февраля 1988 (38)
#39 | Вратарь
194 см | 82 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Реакция футболистов «Крыльев Советов» на коррупционный скандал в российском судействе
2024.11.27 20:50
2
Вратарь «Крыльев Советов» Фролов сказал, есть ли чушпаны в команде
2023.12.22 22:12
Горшков назвал самого веселого футболиста в «Крыльях Советов»
2023.11.25 12:59
«Просто гений, тело которого создано для спорта»: Фролов – о Кокорине
2023.08.17 20:10
1
Бейл: «Фролов – лучший игрок сезона РПЛ»
2023.06.10 23:34
Вратарь «Крыльев» Фролов: «Может, стану президентом РФС. Хочу, чтобы сборная России выиграла ЧМ»
2023.03.06 13:24
1
Вратарь «Крыльев» Фролов отреагировал на слова Писарского про зарплаты футболистов
2023.03.06 11:13
1
Фролов объяснил свои слова о том, что ему в кайф сидеть на скамейке и получать зарплату
2022.09.12 12:59
Вратарь «Крыльев» Фролов: «Устраивает, что сижу на скамейке. Деньги платят, все нормально»
2022.09.11 12:45
7
Фото
«Зато безопасно». Вратарь «Крыльев» Фролов высмеял низкую посещаемость первого матча с Fan ID
2022.07.30 13:30
19
Фролов продлил контракт с «Крыльями» на два года
2022.05.30 18:41
Фролов: «Скоро объявят о концлагерях для непривитых, и все молчаливо согласятся»
2021.06.22 20:51
58
«Крылья Советов» перед серией пенальти с «Ахматом» поменяли вратаря, выпустив Фролова. Ему забили один раз
2021.04.21 18:16
12
«СЭ»: Комбаров, Гацкан и Фролов останутся в «Крыльях Советов», несмотря на вылет в ФНЛ
2020.07.30 08:51
3
«Сумма плюс-минус правильная, но меня не штрафовали». Фролов опроверг информацию про штраф 1,4 миллиона
2020.05.13 07:38
6
Савин: «Крылья Советов» наказали Фролова на 1,4 миллиона рублей»
2020.05.12 15:18
23
Шалимов – о словах Фролова про власть и рабов: «Почему за народ говорят те, кто чувствуют себя неплохо? Не гневите бога, друзья»
2020.05.04 16:50
22
Геркус – о Фролове: «Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит. И это не цензура»
2020.05.02 15:47
12
«Крылья Советов» не расторгнут контракт с Фроловым из-за опасений общественного резонанса
2020.05.01 14:58
16
Игрок «Луча» Калугин – о штрафе Фролова за критику власти: «В России диктатура, получается? Свободы слова нет для человека?»
2020.04.30 23:40
28
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»
2020.04.28 19:31
31
Слуцкий: «Слова Фролова? Не очень этично, «Крылья» – дотационный клуб»
2020.04.28 14:22
19
Депутат Лебедев: «Фролов сказал то, о чем люди разговаривают на кухне. Мы должны прислушаться»
2020.04.28 13:05
17
«Крылья Советов» отредактировали заявление по интервью Фролова, убрав слова о штрафе
2020.04.27 23:18
3
«Крылья Советов» закрыли комментарии под постом о штрафе Фролова
2020.04.27 20:55
6
Валуев – о раскритиковавшем Путина Фролове: «Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги»
2020.04.27 20:01
28
«Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина
2020.04.27 17:44
51
Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»
2020.04.27 14:30
31
Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»
2020.04.27 13:03
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