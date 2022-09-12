Фролов объяснил свои слова о том, что ему в кайф сидеть на скамейке и получать зарплату

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов удивлен реакцией на его недавний комментарий о количестве игрового времени.
34-летний футболист сказал: «Устраивает, что сижу на скамейке. Деньги платят, все нормально».
«Если моя ирония осталась непонятой – мне жаль. После матча с «Химками» было плохое настроение – мы были расстроены ничьей, должны были побеждать.
Журналист подошел после игры, задавал какие-то странные вопросы, я решил просто ответить в таком же ключе, в каком были эти вопросы.
Никто даже записывать бы это не стал, а он расшифровал и подал как новость. Что ж, его выбор.
Да, у меня сейчас нет игровой практики в «Крыльях», но я тренируюсь и стараюсь быть полезным команде, передать свой опыт молодым ребятам.
«Крылья» – это мой клуб, я счастлив быть его частью и быть частью этой команды. У нас классный коллектив и отличная атмосфера.
Да, мы недобрали свои очки в этом сезоне, но все впереди. Уверен, что «Крылья» возьмут свое», – объяснил Фролов.
- В последний раз голкипер выходил на поле 21 апреля 2021 года.
- Он перешел в «Крылья» в феврале 2020-го.
- С тех пор Фролов провел 30 матчей и пропустил 30 голов.