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    Фролов объяснил свои слова о том, что ему в кайф сидеть на скамейке и получать зарплату

    Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов удивлен реакцией на его недавний комментарий о количестве игрового времени.

    34-летний футболист сказал: «Устраивает, что сижу на скамейке. Деньги платят, все нормально».

    «Если моя ирония осталась непонятой – мне жаль. После матча с «Химками» было плохое настроение – мы были расстроены ничьей, должны были побеждать.

    Журналист подошел после игры, задавал какие-то странные вопросы, я решил просто ответить в таком же ключе, в каком были эти вопросы.

    Никто даже записывать бы это не стал, а он расшифровал и подал как новость. Что ж, его выбор.

    Да, у меня сейчас нет игровой практики в «Крыльях», но я тренируюсь и стараюсь быть полезным команде, передать свой опыт молодым ребятам.

    «Крылья» – это мой клуб, я счастлив быть его частью и быть частью этой команды. У нас классный коллектив и отличная атмосфера.

    Да, мы недобрали свои очки в этом сезоне, но все впереди. Уверен, что «Крылья» возьмут свое», – объяснил Фролов.

    • В последний раз голкипер выходил на поле 21 апреля 2021 года.
    • Он перешел в «Крылья» в феврале 2020-го.
    • С тех пор Фролов провел 30 матчей и пропустил 30 голов.

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    Источник: Metaratings

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