Фролов объяснил свои слова о том, что ему в кайф сидеть на скамейке и получать зарплату

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов удивлен реакцией на его недавний комментарий о количестве игрового времени.

34-летний футболист сказал: «Устраивает, что сижу на скамейке. Деньги платят, все нормально».

«Если моя ирония осталась непонятой – мне жаль. После матча с «Химками» было плохое настроение – мы были расстроены ничьей, должны были побеждать.

Журналист подошел после игры, задавал какие-то странные вопросы, я решил просто ответить в таком же ключе, в каком были эти вопросы.

Никто даже записывать бы это не стал, а он расшифровал и подал как новость. Что ж, его выбор.

Да, у меня сейчас нет игровой практики в «Крыльях», но я тренируюсь и стараюсь быть полезным команде, передать свой опыт молодым ребятам.

«Крылья» – это мой клуб, я счастлив быть его частью и быть частью этой команды. У нас классный коллектив и отличная атмосфера.

Да, мы недобрали свои очки в этом сезоне, но все впереди. Уверен, что «Крылья» возьмут свое», – объяснил Фролов.