Вратарь «Крыльев Советов» Фролов сказал, есть ли чушпаны в команде

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался относительно популярного сериала «Слово пацана».

«Слово пацана» – нормальный сериал, можно смотреть. Но никакого вау-эффекта я не испытал. Атмосфера передана правильно. В Саранске у меня было что-то подобное. Были похожие ситуации, но рассказывать об этом не буду. Пусть это останется в Саранске. Ходил ли на стрелки? Не скажу.

В «Крыльях» чушпанов нет, все ребята хорошие и классные. Самое важное – просто оставаться человеком», – сказал Фролов.