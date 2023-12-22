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    • Вратарь «Крыльев Советов» Фролов сказал, есть ли чушпаны в команде

    Вратарь «Крыльев Советов» Фролов сказал, есть ли чушпаны в команде

    Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался относительно популярного сериала «Слово пацана».

    «Слово пацана» – нормальный сериал, можно смотреть. Но никакого вау-эффекта я не испытал. Атмосфера передана правильно. В Саранске у меня было что-то подобное. Были похожие ситуации, но рассказывать об этом не буду. Пусть это останется в Саранске. Ходил ли на стрелки? Не скажу.

    В «Крыльях» чушпанов нет, все ребята хорошие и классные. Самое важное – просто оставаться человеком», – сказал Фролов.

    • «Крылья Советов» занимают шестое место в РПЛ по итогам 18 туров с 29 очками.
    • Действие сериала «Слово пацана» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».

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    Источник: Sport24

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