Вратарь «Крыльев Советов» Фролов сказал, есть ли чушпаны в команде

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался относительно популярного сериала «Слово пацана».
«Слово пацана» – нормальный сериал, можно смотреть. Но никакого вау-эффекта я не испытал. Атмосфера передана правильно. В Саранске у меня было что-то подобное. Были похожие ситуации, но рассказывать об этом не буду. Пусть это останется в Саранске. Ходил ли на стрелки? Не скажу.
В «Крыльях» чушпанов нет, все ребята хорошие и классные. Самое важное – просто оставаться человеком», – сказал Фролов.
- «Крылья Советов» занимают шестое место в РПЛ по итогам 18 туров с 29 очками.
- Действие сериала «Слово пацана» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».
Источник: Sport24