Горшков назвал самого веселого футболиста в «Крыльях Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков ответил, кто в самарской команде главный юморист.

– Тебя в команде называют сыном Игоря Осинькина. Слышал версию, что он ругает всех, кроме тебя. Поэтому – «сын».

– Не знаю, возможно. Но это же не значит, что сразу сын!

– Я третий раз за год пригоняю к вам на базу, со многими ребятами уже пообщался. И складывается впечатление, что у вас довольно веселая команда. Кто у вас главный по веселью?

– Женька Фролов. Первый, кто на ум приходит. Шутит про всех. Причем шутки у него в голове созревают моментально.

– Про тебя тоже?

– Да, я не исключение. Та же шутка про «сынка» – его работа. Когда у меня сын родился, он пошел поздравлять Игоря Витальевича с рождением внука.

– Он мне рассказывал, что как-то гранату приносил на тренировку. Не страшно было?

– А я на другом конце поля находился, когда он ее взорвал. Так что сразу не понял, что за хлопок. Поворачиваюсь – все смеются.

Интересный спецэффект. Да и Женек у нас интересный. У него постоянно подобные идеи в голове созревают.