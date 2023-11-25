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    • Горшков назвал самого веселого футболиста в «Крыльях Советов»

    Горшков назвал самого веселого футболиста в «Крыльях Советов»

    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков ответил, кто в самарской команде главный юморист.

    – Тебя в команде называют сыном Игоря Осинькина. Слышал версию, что он ругает всех, кроме тебя. Поэтому – «сын».

    – Не знаю, возможно. Но это же не значит, что сразу сын!

    – Я третий раз за год пригоняю к вам на базу, со многими ребятами уже пообщался. И складывается впечатление, что у вас довольно веселая команда. Кто у вас главный по веселью?

    – Женька Фролов. Первый, кто на ум приходит. Шутит про всех. Причем шутки у него в голове созревают моментально.

    – Про тебя тоже?

    – Да, я не исключение. Та же шутка про «сынка» – его работа. Когда у меня сын родился, он пошел поздравлять Игоря Витальевича с рождением внука.

    – Он мне рассказывал, что как-то гранату приносил на тренировку. Не страшно было?

    – А я на другом конце поля находился, когда он ее взорвал. Так что сразу не понял, что за хлопок. Поворачиваюсь – все смеются.

    Интересный спецэффект. Да и Женек у нас интересный. У него постоянно подобные идеи в голове созревают.

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    Источник: Sport24

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