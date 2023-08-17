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    • Фролов рассказал, как взорвал гранату на тренировке «Крыльев»

    Фролов рассказал, как взорвал гранату на тренировке «Крыльев»

    Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов вспомнил, как бросил гранату на тренировке самарского клуба.

    – Как-то на тренировку «Крыльев» принес светошумовую гранату. Она пластиковая, 500 рублей стоит, в магазине можно купить. Выдергиваешь чеку, бросаешь, она взрывается со светом.

    Безобидная в целом. Но когда люди видят гранату – они, конечно, в шоке. Особенно, когда она в руках у вратаря.

    В общем, как-то бросил перед тренировкой. Посмеяться, «ха-ха» половить. Было весело.

    – Молодежь оценила?

    – Один раз я ее Ковалю (Александру Коваленко) дал. У нас было командное мероприятие за городом. Я говорю: «Коваль, не бойся: выдергиваешь чеку, бросаешь и она просто делает бабах. Ничего такого».

    Ты бы видел! Он не мог чеку выдернуть. Дергает, дергает, сил не хватает. Уже беситься начал. В итоге мы ему выдернули, он сначала стоял зажатый, боялся. Потом бросил, граната взорвалась. Счастью не было предела, ты что!

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    Источник: Sport24

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