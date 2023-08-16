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    • «Гений, всегда восхищала его игра»: вратарь Фролов – о российском футболисте

    «Гений, всегда восхищала его игра»: вратарь Фролов – о российском футболисте

    Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о таланте нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

    – Ты же застал молодого Кокорина в «Динамо». Каким он был?

    – Гений. Просто гений. Всегда восхищала его игра. Это супер одаренный, классный, потрясающий футболист. Таких талантов мало. При этом Кокорин мог играть во все виды спорта. Его тело создано для этого.

    – А голова?

    – Важно, кто находится рядом с тобой в нужный момент. Володя Габулов за Сашей присматривал. Взял его на поруки, под свое крыло. У Саши и тренировки, и игры складывались замечательно. Я Кокорина люблю и обожаю как спортсмена.

    • Кокорин провел прошлый сезон на правах аренды в кипрском «Арисе».
    • Он стал лучшим игроком турнира, забив 11 голов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.08.2023 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101521

      sv1969 4 часа назад

      Хммм! А кто же тогда по мнению Фролова Рон или Лео)))

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