«Гений, всегда восхищала его игра»: вратарь Фролов – о российском футболисте

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о таланте нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

– Ты же застал молодого Кокорина в «Динамо». Каким он был?

– Гений. Просто гений. Всегда восхищала его игра. Это супер одаренный, классный, потрясающий футболист. Таких талантов мало. При этом Кокорин мог играть во все виды спорта. Его тело создано для этого.

– А голова?

– Важно, кто находится рядом с тобой в нужный момент. Володя Габулов за Сашей присматривал. Взял его на поруки, под свое крыло. У Саши и тренировки, и игры складывались замечательно. Я Кокорина люблю и обожаю как спортсмена.