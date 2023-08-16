«Гений, всегда восхищала его игра»: вратарь Фролов – о российском футболисте

Хммм! А кто же тогда по мнению Фролова Рон или Лео)))
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о таланте нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
– Ты же застал молодого Кокорина в «Динамо». Каким он был?
– Гений. Просто гений. Всегда восхищала его игра. Это супер одаренный, классный, потрясающий футболист. Таких талантов мало. При этом Кокорин мог играть во все виды спорта. Его тело создано для этого.
– А голова?
– Важно, кто находится рядом с тобой в нужный момент. Володя Габулов за Сашей присматривал. Взял его на поруки, под свое крыло. У Саши и тренировки, и игры складывались замечательно. Я Кокорина люблю и обожаю как спортсмена.
- Кокорин провел прошлый сезон на правах аренды в кипрском «Арисе».
- Он стал лучшим игроком турнира, забив 11 голов.