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  • Уткин – о штрафе Фролова за критику власти: «Если контракт накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы»

Уткин – о штрафе Фролова за критику власти: «Если контракт накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы»

28 апреля 2020, 07:26
17

Бывший комментатор и блогер Василий Уткин поддержал вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, которого клуб наказал штрафом за высказывание о политике России.

«Ситуация с вратарем Фроловым и попыткой клуба его оштрафовать очень проста.

Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране – право, гарантированное конституцией.

Если чертов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причем неважно, подписал его работник или нет. Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья.

И второй аспект. Клуб отнюдь не сделал ошибку, сообщив о штрафе на клубном сайте. Это вызвало возмущение болельщиков, но это принималось и публиковалось не для них. Вот и все. Это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Их мнение гораздо важнее, чем мнение болельщиков, в глазах клубной администрации.

Текст объяснения – идиотский. Он подразумевает, что строительство стадиона в Самаре – благодеяние городу, а не насущная необходимость и обязанность государства. Взятая на себя добровольно – я о проведении чемпионата мира в России.

Он также подразумевает, что проведение чемпионата мира – не акт объединения страны и вклад в ее развитие, как говорили на протяжении последних лет 10 примерно все, а акт предпочтения Самары перед Саратовом или Краснодаром: нам построили и еще дадут, а те перебьются, и не смей сомневаться, а то все-таки все получит условный Саратов. Так достигается цель разъединения и зависти. А не наоборот.

Впрочем, руководство клуба имеет право на такую позицию. По конституции. Как все.

Только тогда не фиг тереть каменты на клубном сайте – раз, и штраф, штраф-то все равно незаконен – два.

А осудить, понудить, проблеять – пожалуйста. Дураки в правах не ограничены», – написал Уткин.

  • Вратарь «Крыльев Советов» раскритиковал внутреннюю политику российского федерального правительства: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы».
  • Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Фролов Евгений Уткин Василий
Комментарии (17)
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Boeung777
1588048892
Первый раз полностью согласен с Уткиным.
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portero
1588051318
Уткин часто говорит правильные вещи, но и несет его часто не по делу.... но как там он: имеет на свое мнение, как и каждый из нас...
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vladimir-7
1588051564
В.Уткин молодец! Обосновал и разложил по полочкам.
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Давид59
1588055934
Браво Вася!!!
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Viper for CSKA
1588057046
Местные бояре грызутся за подачки с императорского стола, типо стадионов, построенных на налоги, на которых можно теперь деньги пилить, а народ должен благоговеть и славить всех вышестоящих, что именно их губернии такое чудо досталось, а не соседней. И слова не промолвите, холопы, не вашего ума это дело. Не важно каковы ваши условия жизни, главное, что на ваши деньги стадион построили, его содержат, с вас дерут деньги на билеты, а местная "знать" будет с этого ручки себе золотить. А любого, кто посмеет уста отворить, будем штрафовать за недостаточную благодарность к хозяевам, нехватку духоскрепности и солидаризма.
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морозз
1588059755
Василий всегда был против беспредела кого либо из Власти, всегда был на острие! Но иногда конечно его заносило не по детски, причём очень сильно! Но в данном случае он прав полностью, нам постоянно закрывают рот и не дают высказать свою позицию а если это получается то сразу следуют репрессии! Олигархи окружили себя охраной из Росгвардии, полиции, прокуратуры, судов и с каждым годом всё это усиливают! Боятся и наверное не без основания!
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STAFOR13
1588060471
Пускай фаны поддержат Женька, большинство солидарны с его мнением, матчей так 5 пропустить, что бы доход на билетах приуменьшить, а там пускай жополизы думают, перед тем как штрафовать за "свободу слова в нашей стране..."
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МЯСО87
1588064033
Подписываюсь под Василием!
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neveldomha
1588068441
Ну дык отнимите у Крылышек бюджетное финансирование, отправьте клуб на самоокупаемость и можете кого угодно критиковать. А так, руководство абсолютно право. И это называется бизнес. Причем такая ситуация во всем мире. Вот у Васи нет ничего, кроме нажитого непосильным обжорством сала и он может себе позволить все, что хочет. Так как сало останется при нем при любой реакции. Но есть одно правило - не смей кусать руку кормящего
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SLADE2019
1588073223
Спасибо, Василий! Вы более развернуто и доходчиво раскрыли мою точку зрения, изложенную вчера - надо разобраться в законности контракта Фролова!
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