Уткин – о штрафе Фролова за критику власти: «Если контракт накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы»

Бывший комментатор и блогер Василий Уткин поддержал вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, которого клуб наказал штрафом за высказывание о политике России.
«Ситуация с вратарем Фроловым и попыткой клуба его оштрафовать очень проста.
Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране – право, гарантированное конституцией.
Если чертов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причем неважно, подписал его работник или нет. Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья.
И второй аспект. Клуб отнюдь не сделал ошибку, сообщив о штрафе на клубном сайте. Это вызвало возмущение болельщиков, но это принималось и публиковалось не для них. Вот и все. Это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Их мнение гораздо важнее, чем мнение болельщиков, в глазах клубной администрации.
Текст объяснения – идиотский. Он подразумевает, что строительство стадиона в Самаре – благодеяние городу, а не насущная необходимость и обязанность государства. Взятая на себя добровольно – я о проведении чемпионата мира в России.
Он также подразумевает, что проведение чемпионата мира – не акт объединения страны и вклад в ее развитие, как говорили на протяжении последних лет 10 примерно все, а акт предпочтения Самары перед Саратовом или Краснодаром: нам построили и еще дадут, а те перебьются, и не смей сомневаться, а то все-таки все получит условный Саратов. Так достигается цель разъединения и зависти. А не наоборот.
Впрочем, руководство клуба имеет право на такую позицию. По конституции. Как все.
Только тогда не фиг тереть каменты на клубном сайте – раз, и штраф, штраф-то все равно незаконен – два.
А осудить, понудить, проблеять – пожалуйста. Дураки в правах не ограничены», – написал Уткин.
- Вратарь «Крыльев Советов» раскритиковал внутреннюю политику российского федерального правительства: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы».
- Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.