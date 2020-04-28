Уткин – о штрафе Фролова за критику власти: «Если контракт накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы»

Бывший комментатор и блогер Василий Уткин поддержал вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, которого клуб наказал штрафом за высказывание о политике России.

«Ситуация с вратарем Фроловым и попыткой клуба его оштрафовать очень проста.

Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране – право, гарантированное конституцией.

Если чертов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причем неважно, подписал его работник или нет. Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья.

И второй аспект. Клуб отнюдь не сделал ошибку, сообщив о штрафе на клубном сайте. Это вызвало возмущение болельщиков, но это принималось и публиковалось не для них. Вот и все. Это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Их мнение гораздо важнее, чем мнение болельщиков, в глазах клубной администрации.

Текст объяснения – идиотский. Он подразумевает, что строительство стадиона в Самаре – благодеяние городу, а не насущная необходимость и обязанность государства. Взятая на себя добровольно – я о проведении чемпионата мира в России.

Он также подразумевает, что проведение чемпионата мира – не акт объединения страны и вклад в ее развитие, как говорили на протяжении последних лет 10 примерно все, а акт предпочтения Самары перед Саратовом или Краснодаром: нам построили и еще дадут, а те перебьются, и не смей сомневаться, а то все-таки все получит условный Саратов. Так достигается цель разъединения и зависти. А не наоборот.

Впрочем, руководство клуба имеет право на такую позицию. По конституции. Как все.

Только тогда не фиг тереть каменты на клубном сайте – раз, и штраф, штраф-то все равно незаконен – два.

А осудить, понудить, проблеять – пожалуйста. Дураки в правах не ограничены», – написал Уткин.