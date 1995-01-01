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    Уткин – о штрафе Фролова за критику власти: «Если контракт накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы»

    Бывший комментатор и блогер Василий Уткин поддержал вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, которого клуб наказал штрафом за высказывание о политике России.

    «Ситуация с вратарем Фроловым и попыткой клуба его оштрафовать очень проста.

    Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране – право, гарантированное конституцией.

    Если чертов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причем неважно, подписал его работник или нет. Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья.

    И второй аспект. Клуб отнюдь не сделал ошибку, сообщив о штрафе на клубном сайте. Это вызвало возмущение болельщиков, но это принималось и публиковалось не для них. Вот и все. Это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Их мнение гораздо важнее, чем мнение болельщиков, в глазах клубной администрации.

    Текст объяснения – идиотский. Он подразумевает, что строительство стадиона в Самаре – благодеяние городу, а не насущная необходимость и обязанность государства. Взятая на себя добровольно – я о проведении чемпионата мира в России.

    Он также подразумевает, что проведение чемпионата мира – не акт объединения страны и вклад в ее развитие, как говорили на протяжении последних лет 10 примерно все, а акт предпочтения Самары перед Саратовом или Краснодаром: нам построили и еще дадут, а те перебьются, и не смей сомневаться, а то все-таки все получит условный Саратов. Так достигается цель разъединения и зависти. А не наоборот.

    Впрочем, руководство клуба имеет право на такую позицию. По конституции. Как все.

    Только тогда не фиг тереть каменты на клубном сайте – раз, и штраф, штраф-то все равно незаконен – два.

    А осудить, понудить, проблеять – пожалуйста. Дураки в правах не ограничены», – написал Уткин.

    • Вратарь «Крыльев Советов» подверг критике внутреннюю политику российского федерального правительства: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы».
    • Клуб объявил о штрафе игрока, а затем закрыл комментарии под соответствующим постом.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 07:26
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2992

      морозз 6 минут назад

      Василий всегда был против беспредела кого либо из Власти, всегда был на острие! Но иногда конечно его заносило не по детски, причём очень сильно! Но в данном случае он прав полностью, нам постоянно закрывают рот и не дают высказать свою позицию а если это получается то сразу следуют репрессии! Олигархи окружили себя охраной из Росгвардии, полиции, прокуратуры, судов и с каждым годом всё это усиливают! Боятся и наверное не без основания!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4632

      Viper for CSKA 51 минуту назад

      Местные бояре грызутся за подачки с императорского стола, типо стадионов, построенных на налоги, на которых можно теперь деньги пилить, а народ должен благоговеть и славить всех вышестоящих, что именно их губернии такое чудо досталось, а не соседней. И слова не промолвите, холопы, не вашего ума это дело. Не важно каковы ваши условия жизни, главное, что на ваши деньги стадион построили, его содержат, с вас дерут деньги на билеты, а местная "знать" будет с этого ручки себе золотить. А любого, кто посмеет уста отворить, будем штрафовать за недостаточную благодарность к хозяевам, нехватку духоскрепности и солидаризма.

      3
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      ...
      Рейтинг: +178

      Nikita Suarez > Viper for CSKA 17 минут назад

      Аминь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1333

      Genz 1 час назад

      В России манипулируют конституцией, когда кому-то это выгодно
      В стране беспредел и раздел сфер управления
      Фролов сказал и ему стало легче
      Отпустило. Такое бывает у людей в карантине

      1
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      Рейтинг: +2764

      Давид59 1 час назад

      Браво Вася!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +10825

      vladimir-7 2 часа назад

      В.Уткин молодец! Обосновал и разложил по полочкам.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +39312

      portero 2 часа назад

      Уткин часто говорит правильные вещи, но и несет его часто не по делу....
      но как там он: имеет на свое мнение, как и каждый из нас...

      5
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      Рейтинг: +440

      моэм 2 часа назад

      Зашевелилась контра....

      0
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      Рейтинг: +1440

      Boeung777 3 часа назад

      Первый раз полностью согласен с Уткиным.

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      Рейтинг: +2949

      Борат > Boeung777 23 минуты назад

      утро смотрим мне в окно
      жизнь - театр, спартак - г*вно !

      гыгы

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      Рейтинг: +14595

      sssrspartak > Борат 12 минут назад

      ублюдок!

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