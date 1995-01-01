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    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

    Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов подверг критике внутреннюю политику российского федерального правительства.

    «Чипизация? Я так понимаю, правительство к этому стремится. Мы все и так под колпаком. Только попробуй не оплатить штраф или какой-нибудь налог вовремя – тебе сразу перекрывают счета в банках или могут просто автоматически снять деньги без твоего ведома. Мы уже все в компьютерах, в базе данных.

    Они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Всe идeт к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров и доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила.

    В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат – и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права – у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб», – сказал Фролов.

    • В текущем сезоне голкипер провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.
    • Контракт 32-летнего футболиста с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 13:03
    Комментарии14
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      Рейтинг: +107

      Крейсеp 1 минуту назад

      Евгений всё правильно сказал.

      0
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      Рейтинг: +528

      фанат джигурды 22 минуты назад

      Фролову после таких слов надо аккуратно и внимательно бороться за мяч с Тарасовым.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16393

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Да, это вам не Лунёв!

      0
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      Рейтинг: +4632

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Уважение! Немного людей способны на такой шаг(всякие блогеры и ютуберы не в счёт - они за счёт этого живут).

      2
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      Рейтинг: +3675

      Alekxei Z. 1 час назад

      Евгений , очень печально , но мы заслуживаем свою власть.
      Строем вот уже 20 лет ходим на выборы за обнулённого (если не он то кто ? ) это с населением 146 миллионов. Девиз россиян " нас ..., а мы крепчаем !!!"
      Надо в себе труса и раба истребить.

      3
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      Рейтинг: +1598

      Валерий1965 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Малолетний дебил...

      -6
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      Рейтинг: +2699

      Давид59 1 час назад

      Оказывается в футболе есть не только "тарасовы"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3803

      3a zenit 1 час назад

      шапочку из фольги не забывай надевать,а то НЛО украдёт!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2340

      Dgad 1 час назад

      Хоть один футболист не побоялся сказать правду, так и есть

      11
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      Рейтинг: +826

      Cleaner > Dgad 1 час назад

      Может просто в депутаты собрался?

      0
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      Рейтинг: +2699

      Давид59 > Cleaner 1 час назад

      В Думу с такими взглядами не попадёшь

      4
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      Рейтинг: +4113

      Добрый Бобер 1 час назад

      Ни развал образования, ни дешёвая водка, ни рэп, ни камеди-клаб, ни Бузова и ей подобные, ни что не помешает народу додуматься до правильных выводов.

      5
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      Рейтинг: +493

      monser08 > Добрый Бобер 1 час назад

      Только не скоро это будет, ведь Путин будет править ещё вечность , следовательно 95% населения России будут ходить ощастливленные, с промытой головой , а похожих мыслей в головах будет крайне мало. О как.

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