Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

27 апреля 2020, 13:03
34

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов подверг критике внутреннюю политику российского федерального правительства.

«Чипизация? Я так понимаю, правительство к этому стремится. Мы все и так под колпаком. Только попробуй не оплатить штраф или какой-нибудь налог вовремя – тебе сразу перекрывают счета в банках или могут просто автоматически снять деньги без твоего ведома. Мы уже все в компьютерах, в базе данных.

Они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Всe идeт к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров и доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила.

В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат – и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права – у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб», – сказал Фролов.

  • В текущем сезоне голкипер провел за «Крылья» три матча и пропустил четыре гола.
  • Контракт 32-летнего футболиста с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Фролов Евгений
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Boeung777
1587984253
Смело!... Но правда.
Ответить
Добрый Бобер
1587984299
Ни развал образования, ни дешёвая водка, ни рэп, ни камеди-клаб, ни Бузова и ей подобные, ни что не помешает народу додуматься до правильных выводов.
Ответить
Dgad
1587984676
Хоть один футболист не побоялся сказать правду, так и есть
Ответить
3a zenit
1587985192
шапочку из фольги не забывай надевать,а то НЛО украдёт!
Ответить
Валерий1965
1587986275
Малолетний дебил...
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1587987040
Уважение! Немного людей способны на такой шаг(всякие блогеры и ютуберы не в счёт - они за счёт этого живут).
Ответить
DOCTOR PENALTY
1587989153
Да, это вам не Лунёв!
Ответить
Крейсеp
1587991231
Евгений всё правильно сказал.
Ответить
Axe111
1587996245
Неужели хоть кто-то среди российских футболистов осмелился озвучить то,что есть на самом деле
Ответить
Гоша21
1588014691
Какой же он гнида
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
10
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+