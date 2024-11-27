Реакция футболистов «Крыльев Советов» на коррупционный скандал в российском судействе

Несколько игроков «Крыльев Советов» поддержали инициативу губернатора Самарской области «Чистый спорт».

Вячеслав Федорищев ранее сказал о возможной причастности «Крыльев» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Губернатор утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

На фоне этого он объявил о запуске инициативы «Чистый спорт».

Вратарь Евгений Фролов заявил: «Как спортсмен, я выступаю за чистоту в спорте. Давайте вместе приложим усилия и сделаем футбол честным и достойным видом спорта».

Другой голкипер «Крыльев» Иван Ломаев сказал: «Как профессиональный футболист, уверен, что спорт должен строиться на основах чистой и справедливой игры. В нашем судейском корпусе работают профессионалы, заслуживающие уважения. Мы не хотим, чтобы их репутация страдала из-за недобросовестных действий некоторых личностей. Инициатива главы Самарской области – важный шаг к повышению прозрачности и укреплению доверия к спорту всех мальчишек и девчонок, которые вдохновляются нашей игрой».

Чилийский защитник Томас Галдамес добавил: «Каждый спортсмен посвящает годы упорному труду, чтобы добиться успеха. Спорт обретает ценность, когда он основан на принципах честной и равной игры. Сила в правде – мы за чистый спорт!»

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