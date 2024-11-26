⚡ «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал заявление о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

«Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба «Крылья Советов» и сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за «Крылья», у нас есть еще один долг порядка 36 миллионов рублей».

Я спросил: «На что?» Он ответил, что не может сказать, так как это преступление.

В конце концов он мне рассказал и выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», – сказал Федорищев на видео, опубликованном в его телеграм‑канале.

«Крылья» занимают 12-е место в РПЛ после 16 туров.

Самарцы набрали 15 очков в текущем чемпионате.

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