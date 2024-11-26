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  • ⚡ «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе

⚡ «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе

26 ноября 2024, 16:37
22

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал заявление о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

«Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба «Крылья Советов» и сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за «Крылья», у нас есть еще один долг порядка 36 миллионов рублей».

Я спросил: «На что?» Он ответил, что не может сказать, так как это преступление.

В конце концов он мне рассказал и выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», – сказал Федорищев на видео, опубликованном в его телеграм‑канале.

  • «Крылья» занимают 12-е место в РПЛ после 16 туров.
  • Самарцы набрали 15 очков в текущем чемпионате.

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Источник: телеграм-канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (22)
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...уефан
1732630001
..."заниматься коррупцией" - нельзя, можно - "производить действия с признаками коррупции"...
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Spartak_forv@
1732630008
Так вот почему против крыльев часто беспредел в плане судейства)из-за долгов значит
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Александр.Т.
1732630510
Ну так что губер не начал проверку или не дал распоряжение прокурорам чтобы разобрались кто эти преступники которые занимаются с судейным корпусом?скорей всего чушь несет чтобы быстрее крылья прибить (и отправить из в низшие дивизионы , что бы не тратить большое количество бабла с бюджета области,и избавиться а оставить частный Акрон
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Иван Петров 1986
1732630626
Ну и что дальше? Где преступники?
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NewLife
1732630723
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. Вместо нормальной работы губер пишет шнягу в телеграмм. Я бы и его и того, который пришел, направил на допрос к дознавателю.
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Мордаванин
1732630940
утешает то что любимаямногими команда всегда играла честно и на пределе а ворья вездехватает
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Mirak92
1732631261
ДА?????? я думал коррупции в России нет ! ДА вы что ???!?!?!?!? Пойду корвалола выпью, удивили то как !
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k611
1732633012
Тогда они должны быть не на 12 месте, а как минимум на 4 или 5-м.
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ivany4
1732634772
А точно это относится к КС?! При таком положении дел, не в телегу пишут, а берут пришедшего за шиворот и идут к прокурору!!! И почему губернатор ждал два месяца, что б опубликовать такое, и без фамилии функционера клуба? Видимо ждал когда все подчистят и повесят на дядю дворника и несуществующие телефоны.)) Детский сад, штаны на лямках!)) Гнать его взашей!!
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DOCTOR PENALTY
1732636624
Если перевести 36 лямов на очки, то КС должны быть не на 12-м месте, а в первой пятёрке. ))
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