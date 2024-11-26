⚡ Губернатор Самарской области – о коррупции в судействе: «Порядка 10 команд высшей лиги участвуют в этом»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, сколько клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Борьба с коррупцией в целом – это сложная наука, я в ней ничего не понимаю. Но я точно знаю, что в таком узком участке, как судейская система профессионального футбола, все, что нужно сделать, – это взять и перестать [выделять финансирование] командам, которые в этом участвуют.

Их немного, порядка десяти в высшей лиге. Конечно же, в других тоже это есть. Я предлагаю поднять флаг против того, чтобы поддержкой команд причинять ущерб российскому футболу, потакая такой системе», – заявил Федорищев.

Ранее губернатор сказал о причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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