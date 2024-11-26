Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ Губернатор Самарской области – о коррупции в судействе: «Порядка 10 команд высшей лиги участвуют в этом»

⚡ Губернатор Самарской области – о коррупции в судействе: «Порядка 10 команд высшей лиги участвуют в этом»

26 ноября 2024, 18:35
23

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, сколько клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Борьба с коррупцией в целом – это сложная наука, я в ней ничего не понимаю. Но я точно знаю, что в таком узком участке, как судейская система профессионального футбола, все, что нужно сделать, – это взять и перестать [выделять финансирование] командам, которые в этом участвуют.

Их немного, порядка десяти в высшей лиге. Конечно же, в других тоже это есть. Я предлагаю поднять флаг против того, чтобы поддержкой команд причинять ущерб российскому футболу, потакая такой системе», – заявил Федорищев.

  • Ранее губернатор сказал о причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

Еще по теме:
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита» 2
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов 3
Источник: телеграм-канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ниф-Ниф
1732636480
Зенит - позор российского футбола!
Ответить
Desma
1732636563
Что-то Славика понесло. Как бы ему не огрести за клевету и кликушество...........
Ответить
Cleaner
1732638237
Губернатор, чтобы такие обвинения предъявлять, нужно иметь на руках НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Иначе это клевета и соответствующая статья в УК.
Ответить
Spartak_forv@
1732638393
Всего 10 из 16)Нормально набросил
Ответить
BRO_football
1732641429
Надо вслух назвать эти команды и начинать расследование, а то только Крылья Советов пострадают, так как губернатор по сути почти признался.
Ответить
subbotaspartak
1732642005
Если бездоказательно - грош цена словам и отставка из губернаторов, как то так... Если участвовал в подкупе - уголовное дело и отставка из губернаторов, как то так...
Ответить
Спартачище
1732642634
Под руководством болотных чинуш в рфс/рпл расцвела коррупция Ну а чего еще ожидать от отбросов внезапно временно дорвавшихся до власти
Ответить
FanatSerj
1732644475
нормально ляпнул, а фактов говорит у меня нет, от таксиста услышал... Так вот из за такого разгильдяйского заявления никаких изменений и не будет, если есть конкретные люди которым должен клуб так вот с них и начните, а то одно ля-ля-ля, как в лужу дунул.
Ответить
almanev
1732645022
Точно можно сказать одно: Крылья в этом сезоне вылетают
Ответить
NewLife
1732650242
"взять и перестать [выделять финансирование] командам, которые в этом участвуют" Эта фраза кое что объясняет. Как ранее указал Александр Т губернатор хочет прекратить финансирование крыс из бюджета области и напридумывал с три короба причин.
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
4
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+