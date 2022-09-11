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    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Устраивает, что сижу на скамейке. Деньги платят, все нормально»

    Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов не видит проблемы, что сидит на скамейке запасных и не играет.

    – Вы не играете на поле, сидите на скамейке запасных уже долго. Вас утраивает то, что происходит в вашей карьере?

    – Да.

    – Почему?

    – Деньги платятся, все нормально.

    – Играть не хочется?

    – Деньги платятся, все нормально.

    – Почему вы не хотите играть? Сменить обстановку, команду?

    – Меня все устраивает.

    – До скольких лет вы готовы играть?

    – До 45-50 лет.

    – Сидеть на скамейке?

    – Без разницы – сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату – любой каприз за ваши деньги.

    – Вы еще не заработали столько денег, чтобы закончить с футболом?

    – Нет пока.

    • Фролов в «Крыльях Советов» более 2 лет.
    • В этом сезоне Фролов не провел ни матча.
    • 34-летний Фролов выигрывал с самарцами Первую лигу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +174

      НикКин 27 минут назад

      А ведь он такой не один может пора зарплаты им платить как у всего народа сколько отыграл столько получил

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      Рейтинг: +10

      Val 46 32 минуты назад

      может быть поэтому наши игроки не добиваются весомых результатов. Зачем вообще пришел в футбол этот персонаж. Этого "игрока" я выгнал бы на следующий день после интервью. Позорище.

      0
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      Рейтинг: +873

      Cromathaar 48 минут назад

      Да он же троль каких поискать :)

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      Рейтинг: +829

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ...подвинься я тоже хочу посидеть ( 50000руб. хватит).

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      Рейтинг: +4696

      Enter2006 1 час назад

      Зато честно ответил, не все так могут, молодец. Я вот подобного ответа от Кокорина в Фиалках ждал.

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