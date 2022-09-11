Вратарь «Крыльев» Фролов: «Устраивает, что сижу на скамейке. Деньги платят, все нормально»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов не видит проблемы, что сидит на скамейке запасных и не играет.
– Вы не играете на поле, сидите на скамейке запасных уже долго. Вас утраивает то, что происходит в вашей карьере?
– Да.
– Почему?
– Деньги платятся, все нормально.
– Играть не хочется?
– Деньги платятся, все нормально.
– Почему вы не хотите играть? Сменить обстановку, команду?
– Меня все устраивает.
– До скольких лет вы готовы играть?
– До 45-50 лет.
– Сидеть на скамейке?
– Без разницы – сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату – любой каприз за ваши деньги.
– Вы еще не заработали столько денег, чтобы закончить с футболом?
– Нет пока.
- Фролов в «Крыльях Советов» более 2 лет.
- В этом сезоне Фролов не провел ни матча.
- 34-летний Фролов выигрывал с самарцами Первую лигу.
Источник: «РБ Спорт»