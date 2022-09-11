Вратарь «Крыльев» Фролов: «Устраивает, что сижу на скамейке. Деньги платят, все нормально»

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов не видит проблемы, что сидит на скамейке запасных и не играет.

– Вы не играете на поле, сидите на скамейке запасных уже долго. Вас утраивает то, что происходит в вашей карьере?

– Да.

– Почему?

– Деньги платятся, все нормально.

– Играть не хочется?

– Деньги платятся, все нормально.

– Почему вы не хотите играть? Сменить обстановку, команду?

– Меня все устраивает.

– До скольких лет вы готовы играть?

– До 45-50 лет.

– Сидеть на скамейке?

– Без разницы – сидеть или играть. Главное, чтобы мне платили зарплату – любой каприз за ваши деньги.

– Вы еще не заработали столько денег, чтобы закончить с футболом?

– Нет пока.