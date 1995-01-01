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    «Крылья Советов» закрыли комментарии под постом о штрафе Фролова

    «Крылья Советов» ограничили возможность комментирования поста в официальном паблике в ВК, который был посвящен вратарю Евгению Фролову.

    Самарский клуб сегодня оштрафовал вратаря за его высказывания в адрес правительства страны.

    Многие болельщики поддержали футболиста.

    Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

    Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

    «Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина

    Источник: Группа «Крыльев Советов» в ВК

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +38093

      MaxRnD 23 минуты назад

      Обнулённого обидели ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      solodealer 40 минут назад

      Анекдот с бородой "по теме":
      Мужик продает на базаре говорящего попугая. Подходит женщина и говорит:
      - Какая хорошая птичка, она у Вас говорит? А попугай возьми и ляпни:
      - Да, @лядь, говорит.
      Мужик извиняется и говорит:
      - Если покупаете, то все исправим за пять минут.
      Заходит в подсобку, кипятит воду сует попугая туда:
      - Нельзя хамить чужим тетям.
      Вынимает попугая из воды, а тот ему отвечает:
      - Все, Михалыч, все понял.
      Мужик выходит к женщине и говорит:
      - Все в ажуре.
      Женщина спрашивает попугая:
      - Если я приду домой с мужчиной, что ты скажешь?
      - Здравствуйте, госпожа, здравствуйте, господин.
      - А если я приду с двумя мужчинами?
      - Здравствуйте, госпожа, здравствуйте, господа.
      - А если я приду с тремя мужчинами?
      Попугай поворачивается к мужику и говорит:
      - Михалыч, кипяти воду, она действительно @лядь!
      ***

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