«Крылья Советов» закрыли комментарии под постом о штрафе Фролова

«Крылья Советов» ограничили возможность комментирования поста в официальном паблике в ВК, который был посвящен вратарю Евгению Фролову.

Самарский клуб сегодня оштрафовал вратаря за его высказывания в адрес правительства страны.

Многие болельщики поддержали футболиста.

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»

Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»

«Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина