«Крылья Советов» закрыли комментарии под постом о штрафе Фролова

Обнулённого обидели ?
«Крылья Советов» ограничили возможность комментирования поста в официальном паблике в ВК, который был посвящен вратарю Евгению Фролову.
Самарский клуб сегодня оштрафовал вратаря за его высказывания в адрес правительства страны.
Многие болельщики поддержали футболиста.
Вратарь «Крыльев» Фролов: «Правительству наплевать на народ. Мы им нужны как рабы»
Фролов – о Путине: «Он либо не лидер, либо его не уважают. Уже миллиард моментов было, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому»
«Крылья Советов» оштрафуют Фролова. Он раскритиковал правительство страны и Путина